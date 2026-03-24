Fußball-Kreisliga A Aachen: Breinig II verliert in letzter Minute von Aachener Zeitung · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Spannende Partie mit vielen Toren: Vichttal II besiegte Breinig II am Ende mit 5:4. – Foto: Michael Schneiders

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In der Fußball-Kreisliga A Aachen gewinnt Vichttal II gegen Breinig II mit 5:4.

Das war dann wohl die aller-, allerletzte Minute. Beim 5:4-Sieg des Kreisliga-A-Tabellenführers VfL Vichttal II über den Nachbarn SV Breinig II endete die Torflut erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Und zwar durch einen Foulelfmeter, den Nils Krückels mit seinem 15. Saisontor für den Meister in spe verwandelte. Dementsprechend groß war die Erleichterung bei den Vichttalern. Aber auch die Enttäuschung bei den bravourös kämpfenden Breinigern fiel heftig aus. Da fiel zunächst drei Minuten vor Schluss der Ausgleich für die Gäste, den Simon Dorsfeld mit einem satten 16-Meter-Schuss perfekt machte. Aber die Begegnung war eben noch nicht zu Ende. Der Elfmeterpfiff zerstörte alle Träume der Gäste, deren Trainer in der Nachbetrachtung sehr fair blieb. „Dieser Elfer war in allen Belangen berechtigt. Das muss man leider so sagen“, bekrittelte Kilian Simon die Entscheidung überhaupt nicht.

Was hätte man anders machen sollen, um eine Pleite zu vermeiden? Darauf hatte der Coach auch eine klare Meinung. „Meine Mannschaft hätte konsequenter in die Zweikämpfe gehen müssen“, sah Simon einen Ansatzpunkt. Mit einem Augenzwinkern fügte er an, „vielleicht hätten sie ein klein wenig härter spielen sollen“. Ohnehin reisten die Gäste mit einem dezimierten Kader an. Cheftrainer Dirk Ruhrig hatte Philipp Lieven kurzfristig in die Erste abgerufen. Der „Sechser“ fehlte natürlich in den Reihen der Zweiten, ebenso wie einige angeschlagene Leute. Sehr enttäuscht waren die Männer vom Breinigerberg auch, dass eine schöne Serie mit der Niederlage in Vichttal riss. Sieben Spiele kam der SVB ohne Niederlage aus. Die letzte Pleite resultierte vom 16. November, als man sich der Zweiten des SV Eilendorf mit 2:3 beugen musste. „Okay, dann werden wir jetzt versuchen, eine neue Serie aufzubauen“, richtete Kilian Simon seinen Blick sofort in die nahe Zukunft.