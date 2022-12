Fußball-Kreis Wuppertal bildet Schiedsrichter aus Im Kreis Wuppertal-Niederberg werden neue Schiedsrichter gesucht und ausgebildet.

Pfeifen lernen in drei Wochen: Der Kreis Wuppertal/Niederberg des Fußballverbandes Niederrhein startet am Donnerstag, 12. Januar einen kostenlosen Lehrgang zur Ausbildung neuer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Interessenten müssen mindestens 14 Jahre alt und bereit sein, Spiele zu leiten und an Weiterbildungen teilzunehmen.