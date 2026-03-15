Fußball-Kreis Moers denkt über späteren Saisonstart nach

Die Klubs, deren Mannschaften auf Kreisebene um Punkte spielen, liegt eine E-Mail vom Moerser Kreis-Fußballausschuss (KFA) vor. Darin geht’s um den Beginn der Spielzeit 2026/27. Konkret fragt der KFA-Vorsitzende Peter Hanisch nach, ob sich die Vereine einen späteren Saisonstart wünschen. Denn der Rahmenterminkalender vom Fußballverband Niederrhein sieht vor, dass bereits ab Mitte August, also mitten in den Sommerferien, wieder um Punkte gespielt wird.
„Wir können von der FVN-Planung abweichen. Wir holen uns ein Meinungsbild von unseren Klubs ein, ob sie die ersten beiden Spieltage verlegen möchten. Die Vereinsvertreter haben immer den Wunsch geäußert, dass sie mehr mit einbezogen werden wollen in die Entscheidungen, die auf Kreisebene getroffen werden. Deshalb hoffe ich, dass es viele Reaktionen gibt,“, sagte Hanisch auf Nachfrage der Redaktion. Die Sommerferien enden in diesem Jahr erst am 1. September. Der Fußball-Kreis Rees-Bocholt überlegt ebenfalls, später in die neue Spielzeit einzusteigen.
Erster Spieltag im Moerser Fußball-Kreis von der A-Liga bis zu den C-Ligen wäre, sofern die Mehrheit der Klubs sich für den Vorschlag ausspricht, laut Hanisch das Wochenende 29./30. August: „Wir würden dann mit dem dritten Spieltag einsteigen und die beiden ersten Spieltage in Englischen Wochen nachholen. Die nach hinten verlegten Partien sollten dann möglichst noch in diesem Jahr ausgetragen werden.“ Bis Ende März können sich die Vereine aus dem Fußball-Kreis zu dem Thema äußern.
A-Ligist Büdericher SV muss ohnehin die Vorbereitung anders planen. Durch den Einzug ins Kreispokalfinale hat die Mannschaft auch die erste Runde im Niederrheinpokal 2026/27 erreicht. Und der FVN-Pokal der nächsten Saison startet bereits am 9. August.
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