Fußball-Kreis Moers denkt über späteren Saisonstart nach

„Wir können von der FVN-Planung abweichen. Wir holen uns ein Meinungsbild von unseren Klubs ein, ob sie die ersten beiden Spieltage verlegen möchten. Die Vereinsvertreter haben immer den Wunsch geäußert, dass sie mehr mit einbezogen werden wollen in die Entscheidungen, die auf Kreisebene getroffen werden. Deshalb hoffe ich, dass es viele Reaktionen gibt,“, sagte Hanisch auf Nachfrage der Redaktion. Die Sommerferien enden in diesem Jahr erst am 1. September. Der Fußball-Kreis Rees-Bocholt überlegt ebenfalls, später in die neue Spielzeit einzusteigen.

Erster Spieltag im Moerser Fußball-Kreis von der A-Liga bis zu den C-Ligen wäre, sofern die Mehrheit der Klubs sich für den Vorschlag ausspricht, laut Hanisch das Wochenende 29./30. August: „Wir würden dann mit dem dritten Spieltag einsteigen und die beiden ersten Spieltage in Englischen Wochen nachholen. Die nach hinten verlegten Partien sollten dann möglichst noch in diesem Jahr ausgetragen werden.“ Bis Ende März können sich die Vereine aus dem Fußball-Kreis zu dem Thema äußern.