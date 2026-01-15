Fußball, Kegel, Zielscheibe: Sport-Spektakel in Zenting

Wenn am Samstag, 7. Februar 2026, die Mehrzweckhalle Zenting wieder zur sportlichen Bühne wird, steht ein Turnier an, das im Winterkalender längst Kultstatus genießt: der Dreikampf des SV Zenting. Ab 11:00 Uhr messen sich die Teams in einer besonderen Kombination aus Hallenfußball, Kegeln und Luftgewehrschießen. Der Reiz des Turniers liegt dabei in seiner Vielseitigkeit. Gefragt sind nicht nur fußballerische Fähigkeiten, sondern ebenso Konzentration, Präzision und Teamharmonie. Jede der drei Disziplinen wird voll gewertet und fließt gleichberechtigt in das Gesamtergebnis ein – am Ende triumphiert jene Formation, die über den gesamten Wettkampftag hinweg die konstanteste Leistung zeigt.

🏆 Drei Disziplinen – Teamstärke und individuelle Klasse Im Hallenfußball zählen Technik und Spielübersicht, beim Luftgewehrschießen sind ruhige Hände gefragt, während auf der Kegelbahn Treffsicherheit und Gefühl über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Jeder Akteur absolviert dabei eine festgelegte Anzahl an Versuchen, die in die Teamwertung einfließen. Zusätzlich zur Gesamtwertung rückt auch die Einzelleistung in den Fokus. Alle drei Disziplinen verfügen über eine eigene Wertung, in der die besten Teams und Einzelkönner gesondert ausgezeichnet werden. So haben auch herausragende Akteure in den jeweiligen Wettbewerben die Chance auf eine individuelle Prämierung – unabhängig vom Abschneiden ihrer Mannschaft. Der Zentinger Dreikampf vereint damit kollektive Geschlossenheit und persönliche Klasse.



Interesse bereits geweckt 🤨?

Dann meldet euch hier mit eurem Team an