"Fußball kann ungerecht sein" - Este-Drama in der Aufstiegsrelegation

Der FCE erholte sich von diesem erneuten Rückschlag und bekam aus elf Metern die Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. David Perlitz übernahm die Verantwortung und besorgte mit seinem Schuss die 2:1-Pausenführung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel mussten die Harburger aber den nächsten Nackenschlag verkraften, als Walsrode ebenfalls per Strafstoß den schnellen Ausgleich durch Pedro Aguiar erzielte (47.).

Die Gäste setzten ihren Matchplan sehr gut um und ließen den Germanen mit Ball kaum Platz, um in die entscheidenden Räume zu finden. Stattdessen setzten die Moisburger auf Umschaltspiel und wurden darüber immer wieder gefährlich. Schließlich war es Iskender Capli, der in zentraler Position den entscheidenden freien Fuß zugestanden bekam und zur umjubelten Führung abschloss (27.). Die Germanen schlugen aber noch vor der Pause zurück, als Torhüter Özgür Kiziltas ein Fernschuss von Jonas Tödter durch die Handschuhe glitt (38.).

Daraufhin fasste sich Stürmer Tödter ein weiteres Mal ein Herz und besorgte den Germanen das erste Mal die eigene Führung (64.). In der Schlussphase hätte sich das Blatt dann beinahe nochmal gewendet, als SGW-Abwehrchef für ein Foulspiel im Strafraum die Ampelkarte sah (75.). Dieses Mal blieb Torhüter Ben Hirschmann aber der Sieger gegen Perlitz und wahrte mit seiner Parade den Vorsprung (77.). Die Moisburger drückten in der Schlussphase auf den Ausgleich, scheiterten aber entweder an Hirschmann oder dem Querbalken und bleiben dadurch Kreisligist.

FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Fußball kann ungerecht sein. Aber Fußball ist auch ein Fehlersport und unsere wurden heute mit jeweils einem Tor bestraft. Wir waren auf dem Punkt da, haben von Anfang an uns geglaubt und das erreicht, was wir wollten. Wir haben Walsrode das Spielerische genommen, indem wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet und selber gut ins Umschaltspiel gefunden haben. Jedes Mal wenn wir aber in Führung gegangen sind, kassieren wir ein völlig unnötiges Gegentor. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Nach der starken Rückserie im Relegationsspiel so eine Leistung abzurufen und nichts zu holen, das tut mir am meisten für die Jungs weh.“