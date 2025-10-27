Fußball kann so gemein sein - Haselünne kämpft, Listrup jubelt Verlinkte Inhalte Kreisliga Emsland Haselünne Listrup

Es gibt diese Spiele, in denen man alles richtig macht, außer das mit den Toren. Der Haselünner SV hatte gegen den SV Listrup so ein Spiel. Von Beginn an drückten die Gastgeber aufs Tempo, rannten, grätschten, kombinierten und verzweifelten. Denn egal, wie schön der Ball lief: das Runde wollte ums Verrecken nicht ins Eckige.

Listrup hingegen spielte den alten Fußballspruch in Perfektion: „Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten.“ Zwei Chancen, zwei Treffer, so effizient, dass selbst ein Schweizer Uhrwerk neidisch geworden wäre. Yannek Midden eröffnete das Torfestival im Miniformat nach 38 Minuten, kurz nachdem er noch Bekanntschaft mit der Latte gemacht hatte. Vor der Pause durfte Listrup sogar noch vom Punkt ran, aber der Ball fand den Weg ins Netz ebenso wenig wie all die Haselünner Versuche zuvor.

Nach dem Seitenwechsel blieb’s ein Spiel auf Augenhöhe, zumindest bis Pascal Blömers in Minute 76 den Turbo zündete, den Ball eroberte und zum 0:2 einschob. Danach war’s vorbei mit der Haselünner Hoffnung, die Moral blieb, die Punkte gingen. Unterm Strich: Listrup feiert den vierten Zu-null-Sieg in Serie und grüßt vorerst von der Tabellenspitze. Haselünne hingegen steckt tief im Tabellenkeller, zeigt aber immerhin Lebenszeichen und das nicht zu knapp. 85 Minuten Leidenschaft, Einsatz und endlich wieder das Gefühl, dass da was wachsen könnte. Nur eben nicht das Punktekonto. Noch nicht.