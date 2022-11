FUSSBALL KANN AUCH GERECHT SEIN

Oft enden Einschätzungen von Spielen mit "Nicht belohnt" oder "Spiel auf den Kopf gestellt".

Der VfR Bad Lobenstein zeigte am Samstag in der Begegnung gegen den 1. FC Greiz, dass

Fußball auch gerecht sein kann. Nach dem die Koseltaler in der 84. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Marc Klatt den erhofften und erarbeitenden Heimsieg schwinden sahen, zauberten Sebastian Mai und Oliver Hölzel noch einmal. Im Mittelkreis entledigte sich Mai mit einem Hakenzuspiel auf Hölzel seines Gegenspielers. Hölzel zieht über 20 Meter auf das Greizer Tor zu, legt noch einmal auf Mai ab und dieser lässt die VfR Fans unter den 125 Zuschauern jubeln (90.+1).



VfR Trainer Johannes Liebmann hatte jedoch einen ganz anderen Plan. Er wollte,

dass seine Mannschaft frühzeitig das Spiel entscheidet und markierte in seine Ansprache

hinter der Konzequenz vor dem gegnerischen Tor gleich zwei Ausrufezeichen.

Doch das Spiel begann aber nur wild, denn beide Mannschaften operierten mit langen

Bällen. Erst nach rund 20 Minuten besannen sich die Hausherren auf ihr spielersches

Element und wurden so gefährlich. Felix Muths Schuss strich knapp vorbei (18.),

das Tor von Markus Baer wurde wegen Abseitsstellung annuliert (20.) und Niklas Beckert

entschärfte den strammen Schuss von Kevin Hammerschmidt (21.). Doch ein Tor wollte nicht

fallen. Die Greizer lösten sich nun auch aus ihrer Umklammerung, ohne jedoch das VfR Tor

ernsthaft zu gefährden.



Nach dem Wechsel arbeitete der VfR weiter und wurde letztendlich belohnt. Markus Baer

überwand den Greizer Torhüter mit einem Flachschuss aus halbrechter Position (56.).

Doch für die Ruhe hätte es des zweiten Treffers bedurft, den erneut Baer auf dem Fuß hatte.

Doch er konnte die Flanke von Hölzel nicht an Beckert vorbei bringen (73.). Statt dessen

hätte fast Lamin Darboe einen Querschläger genutzt, doch auch hier war beim Torhüter

Richie Steinbach Endstation (80.). Der Ausgleich für die Greizer ließ sie in den Schlußminuten

sogar von mehr träumen. So musste Daniel Dittmar gegen den sprintenden Darboe zweimal

das Tackling auspacken, um Schlimmeres zu verhindern. Und letztendlich flog ein starker

Steinbach, um sich aus 10 Metern noch den Ball aus der Luft zu schnappen (90.).

Aber, als die Nachspielzeit begann, griffen dann Mai und Hölzel in die Trickkiste und

stellten die Gerechtigkeit her.