„Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport" Jerome Janßen verlässt das Bezirksliga-Schlusslicht nach 2,5 Jahren im Amt.

Nach schwachem Saisonstart trennt sich der FC Roetgen von seinem Coach – sportlicher Leiter übernimmt vorerst.

Der FC Roetgen zieht nach dem neunten Spieltag die Reißleine: Trainer Jerome Janßen muss nach rund zweieinhalb Jahren an der Seitenlinie seinen Posten räumen. Der 35-Jährige führte die Mannschaft seit Sommer 2023, konnte in dieser Saison jedoch keinen Sieg einfahren. Mit zwei Punkten aus acht Spielen und einem Torverhältnis von 5:26 bildet Roetgen das Schlusslicht der Bezirksliga, Staffel 4. „Die bisherigen Ergebnisse der Saison werden zu dieser Entscheidung geführt haben. Fußball ist und bleibt einfach ein Ergebnissport, und die Ergebnisse sind leider ausgeblieben“, sagte Janßen im Gespräch. Dennoch betonte er, dass seine Mannschaft „in den meisten Spielen nicht die schlechtere“ gewesen sei. Die Trennung sei ihm am Montagnachmittag vom Vereinsvorstand in einem „offenen und ehrlichen Gespräch“ mitgeteilt worden. Vorerst übernimmt der sportliche Leiter Philipp Dunkel das Traineramt. Ob es weitere personelle Veränderungen geben wird, ist laut Janßen offen.

Der langjährige Coach sieht die Entwicklung mit Realismus, aber ohne Groll. „Wenn die Ergebnisse ausbleiben, ist es völlig klar, dass die Stimmen langsam, aber sicher lauter werden“, sagt er. Schon in den vergangenen beiden Spielzeiten habe Roetgen den Klassenerhalt jeweils erst kurz vor Saisonende sichern können. „Daran hat man jetzt offenbar nicht mehr geglaubt.“ Trotz der Enttäuschung über das vorzeitige Ende überwiegt bei Janßen der Respekt für seine Spieler: „Ich habe nur Positives für die Mannschaft übrig! Jeder Spieler, egal wie lange ich ihn trainiert habe, ist mir sportlich und persönlich ans Herz gewachsen. Ich wünsche den Jungs, dass sie die Klasse halten und die dringend benötigten Punkte holen.“ Seine Mannschaft habe „das Maximum aus den gegebenen Möglichkeiten herausgeholt“, auch wenn „in vielen Situationen Glück und Cleverness gefehlt haben“. Besonders die Auftritte gegen Oidtweiler und Hilfarth hätten gezeigt, „dass man in der Liga mithalten kann, wenn man einfache Fehler vermeidet und über 90 Minuten konzentriert bleibt.“