Fußball ist ein Ergebnissport

So., 13.11.2022, 14:00 Uhr

Am Sonntag gastierte die SG Wilstermarsch beim TSV Heiligenstedten am Juliankadamm.

Die Gäste waren auf dem Papier der Favorit, trotzdem wollte Reserve der Heiligenstedtener zählbares zu Hause behalten.

Das Spiel fing offen an, beide Teams hatten Chancen, die Führung zu erzielen. Die Heimmannschaft immer wieder in Person von Niklas Bangert und Neo Albers.

Das frühe 0:1 erzielten allerdings die Gäste in der 12. Minute durch Tim Bade per Kopf nach einem Freistoß. Dadurch hat sich allerdings die Wendlandt-Elf allerdings nichts zu dem Rhythmus bringen lassen. Man konnte das Spiel weiter offen gestalten und sich gute Chancen herausspielen.

Die Ernüchterung kam kurz vor dem Pausentee mit dem 0:2 in der 44. Minute durch Hannes Nimz. Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit ging es genau so weiter. Chancen auf beiden Seiten in einem ausgeglichenen Fußballspiel auf guter Niveau. Die Heiligenstedtener rannten allerdings weiter dem 2 Tore Rückstand hinterher.