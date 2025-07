Trainer in Hessen können sich freuen, künftig dürfen sie fünf mal pro Spiel auswechseln in sämtlichen Ligen. – Foto: Hendrik Hamelau - Archiv

Fußball in Hessen: Nun sind fünf Wechsel in allen Ligen erlaubt Was sich zur neuen Saison im Verband ändert +++ Höhere Spesen für Referees +++ Zeitstrafe abgeschafft und Gelb-Rote wieder eingeführt

Für die kommende Saison greifen im Hessischen Fußball einige Regeländerungen, über die der Hessische Fußball-Verband (HFV) in einer Mitteilung informiert hat.

So können künftig in sämtlichen Ligen fünf Spielerwechsel durchgeführt werden. Bislang war das nur bis zur Gruppenliga möglich, auf Kreisebene durften bislang nur drei Wechsel vorgenommen werden. Die fünf Spieler können auch wieder eingewechselt werden, mit Ausnahme der Hessenliga. Wie bereits berichtet, wird die Zeitstrafe nach zwei Saisons wieder abgeschafft. Durch den Wegfall der Zeitstrafe wird die Gelb-Rote Karte als Sanktion wieder eingeführt. Wer diese im Aktivenbereich erhält, wird daraufhin für ein Spiel gesperrt, im Jugendbereich zieht die Ampelkarte keine Sperre nach sich.

Der gelben Karte folgt im Hessischen Fußball künftig nicht mehr die Zeitstrafe, sondern die Gelb-Rote. – Foto: Mara Wolf - Archiv

Künftig müssen auch Trainer in der Gruppenliga über eine C-Lizenz verfügen und zu Beginn der Saison beim zuständigen Klassenleiter nachgewiesen werden. Für die Saison 25/26 gelte in der Gruppenliga jedoch eine Übergangsfrist, die Gruppenliga-Trainer müssen den Nachweis über ihre C-Lizenz erst am Saisonende erbringen. Trainer in der Verbands- und in der Hessenliga müssen eine B-Lizenz vorweisen.