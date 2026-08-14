 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Fußball in Hamburg: die Ligen starten - Ergebnisse, Ticker, Highlights

Nach der Oberliga starten in Hamburg auch die restlichen Ligen - FuPa präsentiert euch die Ergebnisse, Ticker und jede Menge Highlights.

von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Was das Wochenende in Hamburg zu bieten hat.
Was das Wochenende in Hamburg zu bieten hat. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

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Hamburg schaltet in den Liga-Modus: Nach der Oberliga Hamburg beginnt nun auch für die weiteren Spielklassen die Saison. In Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga warten Derbys, Aufsteiger, Absteiger, neue Kader und die ersten echten Standortbestimmungen. Jetzt zählt es wieder. FuPa präsentiert euch die Übersicht für das Wochenende 14., 15. und 16. August!

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Eine Auswahl von Spielen am Freitag, 14. August 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Heute, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Altona 93
Altona 93Altona 93
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:30

Heute, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:00

Heute, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
20:00live

Heute, 18:30 Uhr
FSV Geesthacht
FSV GeesthachtGeesthacht
Düneberger SV
Düneberger SVDüneberg
18:30

Heute, 20:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
20:00

____

Eine Auswahl von Spielen am Samstag, 15. August 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
14:30

Morgen, 13:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt II
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
13:00

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Eine Auswahl von Spielen am Sonntag, 16. August 2026

  • Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

So., 16.08.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
HT 16
HT 16HT 16
10:45

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
12:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Walddörfer SV
Walddörfer SVWalddörfer
SV K. S. Polonia Hamburg
SV K. S. Polonia HamburgPolonia HH
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch II
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt II
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
13:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM II
ASV Bergedorf 85
ASV Bergedorf 85ASV Berged.
15:00

So., 16.08.2026, 12:00 Uhr
SV West-Eimsbüttel
SV West-EimsbüttelWest-Eimsb.
SC Urania Hamburg
SC Urania HamburgSC Urania HH
12:00

So., 16.08.2026, 12:45 Uhr
VSG Stapelfeld
VSG StapelfeldStapelfeld
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
12:45

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
HH Hurricanes
HH HurricanesHurricanes
HafenCity FC
HafenCity FCHafenCity FC
13:00

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