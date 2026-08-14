Fußball in Hamburg: die Ligen starten - Ergebnisse, Ticker, Highlights

Hamburg schaltet in den Liga-Modus: Nach der Oberliga Hamburg beginnt nun auch für die weiteren Spielklassen die Saison. In Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga warten Derbys, Aufsteiger, Absteiger, neue Kader und die ersten echten Standortbestimmungen. Jetzt zählt es wieder. FuPa präsentiert euch die Übersicht für das Wochenende 14., 15. und 16. August!