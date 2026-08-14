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Fußball in Hamburg: die Ligen starten - Ergebnisse, Ticker, Highlights
Nach der Oberliga starten in Hamburg auch die restlichen Ligen - FuPa präsentiert euch die Ergebnisse, Ticker und jede Menge Highlights.
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Was das Wochenende in Hamburg zu bieten hat. – Foto: IMAGO / Hanno Bode
Hamburg schaltet in den Liga-Modus: Nach der Oberliga Hamburg beginnt nun auch für die weiteren Spielklassen die Saison. In Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga warten Derbys, Aufsteiger, Absteiger, neue Kader und die ersten echten Standortbestimmungen. Jetzt zählt es wieder. FuPa präsentiert euch die Übersicht für das Wochenende 14., 15. und 16. August!
FuPa Hamburg sucht laufend Ligaleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Hier gibt es alle Informationen zur Ligaleitung auf FuPa.
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