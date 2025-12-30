Fußball in Hagen zur Hinrunde: Wer überrascht, wer kämpft?

Hinrunden-Rückblick A-Liga Hagen

Die Hinrunde der A-Liga Hagen hat eindrucksvoll gezeigt, warum diese Spielklasse als eine der spannendsten und intensivsten Ligen im regionalen Amateurfußball gilt. Hochklassige Spiele, enge Duelle und klare Leistungsspitzen prägen das bisherige Saisonbild. Besonders an der Tabellenspitze deutet sich ein Zweikampf an, der die Rückrunde maßgeblich bestimmen dürfte.

An der Spitze liefern sich der SSV Hagen und Hagen 1911 eine hochklassige und äußerst spannende Saison. Beide Mannschaften präsentieren sich bislang äußerst souverän, überzeugen mit klarer Chancenverwertung und lassen ihren Gegnern nur wenig Raum zur Entfaltung. Spielerisch gehören beide Teams aktuell zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Das Tempo, die Spielkontrolle und die offensive Durchschlagskraft machen deutlich, dass beide Vereine den Anspruch auf den ersten Tabellenplatz mehr als untermauern.

Herdecke bleibt in Lauerstellung

Auf Rang drei hält sich Herdecke hartnäckig in Schlagdistanz zur Spitze. Die Mannschaft liefert sich regelmäßig intensive Duelle mit den Topteams und sammelt wichtige Punkte, um den Anschluss an die beiden führenden Mannschaften nicht zu verlieren. Herdecke zeigt eine konstante Hinrunde und bleibt ein ernstzunehmender Faktor im Aufstiegsrennen.

Polonia stark zurückgemeldet

Nach einer durchwachsenen Vorsaison hat sich Polonia Hagen eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft profitierte von gezielten personellen Verstärkungen und zeigt sich deutlich stabiler und konkurrenzfähiger. Polonia ist wieder ein unbequemer Gegner für jedes Team der Liga und etabliert sich zunehmend im oberen Tabellenmittelfeld.

Ausgeglichenes Mittelfeld: Obersprockhövel bis Fichte

Im breiten Mittelfeld der Liga liefern sich Mannschaften wie Obersprockhövel, Fichte und weitere direkte Konkurrenten einen offenen Schlagabtausch. Die Teams nehmen sich gegenseitig regelmäßig Punkte ab und bewegen sich dauerhaft im selben Tabellenbereich. Besonders Fichte musste nach einer starken Vorsaison einen spürbaren Qualitätsverlust hinnehmen. Der personelle Umbruch im Sommer und der Verlust zahlreicher Leistungsträger machten sich vor allem zu Saisonbeginn bemerkbar. Trotz eines schwachen Starts hat sich die junge Mannschaft jedoch stabilisiert und zeigt in der Entwicklung wieder positive Ansätze.

Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu

Im unteren Tabellenbereich bleibt es ebenfalls spannend. Mannschaften von Linderhausen bis Herdecke Ende holen punktuell wichtige Zähler und halten den Abstiegskampf offen. Hier wird die Rückrunde entscheidend sein, da kleine Serien oder direkte Duelle schnell für Bewegung sorgen können.

Besonders schwer tun sich bislang Bosna, Boele, Berchum und Hiddinghausen. Alle vier Teams hatten in der Vorsaison noch deutlich bessere Phasen, mussten jedoch im Sommer erhebliche personelle Abgänge verkraften. Die aktuelle Punktausbeute spiegelt diese Probleme wider. Ohne Verstärkungen oder eine klare Leistungssteigerung wird es für diese Mannschaften schwierig, den Anschluss an die Konkurrenz zu halten.

Highlight der Hinrunde: SSV Hagen vs. Hagen 1911

Das unbestrittene Highlight der Hinrunde war das Topspiel SSV Hagen gegen Hagen 1911 im traditionsreichen Ischelandstadion. Vor großer Kulisse entwickelte sich eine intensive und hochklassige Partie, die der SSV letztlich verdient mit 3:1 für sich entschied.

Besonders in Erinnerung blieb das spektakuläre Tor von Kasim Osmic, der mit einem sehenswerten Seitfallzieher für einen der emotionalen Höhepunkte der Saison sorgte. Das Spiel zog nicht nur zahlreiche Zuschauer an, sondern auch mediale Aufmerksamkeit: Der bekannte Fußball-YouTuber Thiele Football berichtete über das Ischelandstadion, dessen Geschichte.

Fazit zur Hinrunde

Die A-Liga Hagen präsentiert sich zur Saisonhalbzeit als äußerst ausgeglichene und attraktive Liga. Während sich an der Spitze ein hochklassiger Zweikampf abzeichnet, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt. Die Rückrunde verspricht Spannung auf allen Ebenen, sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Abstiegskampf.

Hinrunden-Rückblick B-Liga Hagen

Die Hinrunde der B-Liga Hagen steht stark im Zeichen struktureller Veränderungen. Durch die Entscheidung, die Liga wieder eingleisig einzuführen, kam es in der vergangenen Saison zu einer außergewöhnlich hohen Anzahl an Absteigern. Dadurch traf es auch Mannschaften, die sowohl spielerisch als auch qualitativ durchaus das Potenzial gehabt hätten, sich in der A-Liga zu behaupten. Für einige Teams ging es denkbar knapp aus, andere mussten trotz konkurrenzfähiger Leistungen den Gang in die B-Liga antreten.

Absteiger mit A-Liga Qualität

Zu den prominentesten Absteigern zählen TSV Dahl, Concordia Hagen und Fortuna Hagen. Alle drei Vereine verfügten über die sportliche Qualität, um auch weiterhin in der A-Liga bestehen zu können. Die hohe Anzahl an Absteigern machte es jedoch unmöglich, dass alle Mannschaften sich retten konnten. Die enge Tabellenkonstellation sorgte dafür, dass bereits kleine Schwankungen entscheidend waren.

Auch SC Wengern gehörte zu den Teams, die den bitteren Abstieg hinnehmen mussten aus der Kreisliga A2, ein Umstand, der sich in der aktuellen B-Liga-Saison deutlich relativiert.

SC Wengern: Souveräner Spitzenreiter

Der SC Wengern bestätigt eindrucksvoll seine Qualität und spielt bislang eine herausragende Hinrunde. Mit 37 Punkten aus 14 Spielen steht die Mannschaft an der Tabellenspitze. Wengern überzeugt durch strukturierten, disziplinierten Fußball, lässt defensiv wenig zu und kontrolliert viele Spiele über weite Strecken. Trotz einzelner Patzer zeigt das Team eine bemerkenswerte Konstanz und unterstreicht eindrucksvoll, dass der Abstieg eher eine Folge der Ligareform als mangelnder Qualität war.

TSV Dahl: Überraschungsteam mit breitem Fundament

Knapp dahinter folgt der TSV Dahl mit 33 Punkten. Bereits in der A-Liga sorgte Dahl in der vergangenen Saison für Überraschungen, diese Entwicklung setzt sich nun fort. Der Verein verfügt über einen breiten und qualitativ hochwertigen Kader, in dem sich Erfahrung und Dynamik ideal ergänzen.

Besonders hervorzuheben ist die Rückkehr von Florian Rüger, der gemeinsam mit Michael Kupilas für große Durchschlagskraft in der Offensive sorgt. Im Mittelfeld überzeugt Noah Höffler, der seit rund 15 Jahren dem Verein angehört. Er steht sinnbildlich für die nachhaltige Vereinsarbeit des TSV Dahl: Aus der eigenen Jugend hervorgegangen, hat er sich zum festen Stammspieler der ersten Mannschaft entwickelt und prägt das Spielzentrum maßgeblich.

Zudem profitieren die Dahler von gezielten Verstärkungen aus der eigenen zweiten Mannschaft sowie aus dem Nachwuchsbereich. Die kontinuierliche Vereinsarbeit zahlt sich sichtbar aus, sowohl sportlich als auch strukturell.

Fichte im oberen Tabellenbereich

Fichte befindet sich mit 31 Punkten in einer soliden Ausgangsposition und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. Einige Spieler aus der ersten Mannschaft der Vorsaison sind in dieser Spielzeit eine Liga tiefer aktiv, ergänzt durch personelle Veränderungen. Dennoch zeigt sich das Team motiviert, spielerisch stabil und defensiv organisiert. Die Mannschaft lässt wenig zu und agiert insgesamt souverän.

Concordia, Hellas und Hohenlimburg im Mittelfeld

Concordia Hagen zählt weiterhin zu den spielerisch stärkeren Mannschaften der Liga, hat sich jedoch durch zahlreiche individuelle Patzer selbst um bessere Ergebnisse gebracht. Viele enge und spannende Spiele endeten knapp, oft zu Ungunsten von Concordia.

Hellas Hagen präsentiert sich nach einer schwierigen A-Liga Saison deutlich stabiler. In der Vorsaison war das Team häufig personell stark dezimiert und musste teilweise mit nur acht Spielern antreten. In der aktuellen B-Liga Spielzeit hat sich Hellas gefangen und etabliert sich im soliden Mittelfeld, ebenso wie SV Hohenlimburg

Breckerfeld: Jugend zahlt sich aus

Breckerfeld setzt konsequent auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und zahlreichen Akteuren aus der eigenen A-Jugend. Die junge Mannschaft sammelt wichtige Erfahrungen im Seniorenbereich, wirkt lernwillig und geschlossen. Die Kombination aus Jugend und Routine erweist sich als funktionierend und bildet eine gute Grundlage für die Zukunft.

Fortuna Hagen mit durchwachsener Hinrunde

Fortuna Hagen galt bereits in der Vorsaison als spielerisch starkes Team, musste jedoch in dieser Spielzeit viele unnötige Punktverluste hinnehmen. Trotz der aktuellen Tabellenposition zeigt sich, dass Fortuna personell deutlich breiter aufgestellt ist als noch im Vorjahr. Ziel ist es, sich langfristig zu stabilisieren und die vorhandene Qualität konstanter auf den Platz zu bringen.

Polonia Hagen II und Hasper SV

Polonia Hagen II fungiert als Reserve der starken ersten Mannschaft. Im Fokus steht vor allem die Spielpraxis und der Austausch zwischen erster und zweiter Mannschaft. Der Saisonstart verlief holprig, was sich in der Tabellenposition widerspiegelt, dennoch erfüllt die Reserve ihre Funktion als wichtige Ergänzung für den Gesamtverein.

Ähnlich gestaltet sich die Situation beim Hasper SV, der ebenfalls eine wechselhafte Hinrunde spielt und leistungsmäßig im ähnlichen Tabellenbereich angesiedelt ist.

Schwierige Hinrunde für Boelerheide und Hagen 1911 III

Für Boelerheideide sowie Hagen 1911 II verläuft die Hinrunde äußerst schwierig. Beide Mannschaften kämpfen mit defensiver Instabilität, kassieren viele Gegentore und finden offensiv nur selten Lösungen. Besonders Hagen 1911 II weist die geringste Punktausbeute der Liga auf. Ohne eine deutliche Leistungssteigerung wird es in der Rückrunde schwer, den Anschluss herzustellen.

Fazit zur Hinrunde

Die B-Liga Hagen zeigt sich zur Halbzeit als anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Spielklasse, in der viele Mannschaften eigentlich über A-Liga-Niveau verfügen. Der Kampf an der Spitze zwischen SC Wengern, TSV Dahl, TSV Fichte Hagen und dem SC Concordia Hagen verspricht eine hochspannende Rückrunde. Gleichzeitig bleibt das Mittelfeld eng beieinander, während einige Teams im Tabellenkeller dringend reagieren müssen.

Hinrunden-Rückblick C-Liga Hagen

Die C-Liga Hagen präsentiert sich zur Halbzeit der Saison als eine der ausgeglichensten Spielklassen im Hagener Amateurfußball. Hitzige Duelle, enge Ergebnisse und wechselnde Tabellenkonstellationen prägen das Bild der Hinrunde. Nahezu jede Mannschaft ist in der Lage, an einem guten Tag jeden Gegner zu schlagen, entsprechend offen gestaltet sich der Kampf um die Spitzenplätze.

SSV Hagen II – Souveräner Spitzenreiter

An der Tabellenspitze steht verdient SSV Hagen-Fußball II, der sich als absoluter Spitzenreiter etabliert hat. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage sowie 27 Punkten führt der SSV die Liga an. Besonders beeindruckend ist die Balance zwischen Offensive und Defensive: Mit nur 14 Gegentoren stellt der SSV eine der stabilsten Abwehrreihen der Liga, während die Offensive konstant für Gefahr sorgt.

Trotz teils hitziger und intensiver Spiele behielt die Mannschaft regelmäßig die Kontrolle und entschied viele Partien letztlich verdient für sich. Der erste Tabellenplatz ist somit leistungsgerecht und unterstreicht die Ambitionen des Teams für die Rückrunde.

SC Berchum/Garenfeld III – Verfolger mit Ambitionen

Dicht hinter dem Spitzenreiter rangiert SC Berchum/Garenfeld III mit 23 Punkten. Die Mannschaft zeigt eine starke Hinrunde, profitierte von personellen Verstärkungen und präsentiert sich insgesamt sehr stabil. Berchum/Garenfeld bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze und ist ein ernstzunehmender Konkurrent im Aufstiegsrennen.

TSV Dahl II – Offensiv stark, hinten wackelig

Der TSV Dahl II belegt mit 22 Punkten einen der vorderen Tabellenplätze und unterstreicht seine Ambitionen. Der Kader wurde sowohl durch Spieler aus der eigenen Jugend als auch durch Akteure aus der ersten Mannschaft verstärkt. Die Mannschaft agiert offensiv sehr gefährlich, leistete sich jedoch einige unnötige Punktverluste, wodurch eine noch bessere Ausgangsposition verpasst wurde.

Defensiv zeigte sich Dahl II phasenweise etwas wackelig, insgesamt jedoch stabil. Besonders herausragend ist Fynn Lakotta, der mit 18 Treffern aktuell die Torjägerliste anführt und als verlässliche offensive Konstante gilt.

SG Hohenlimburg-Holthausen – Überraschung der Hinrunde

Eine der positiven Überraschungen der Hinrunde ist SG Hohenlimburg-Holthausen. Nach einer eher durchwachsenen Vorsaison hat sich das Team deutlich gesteigert und steht mit 22 Punkten aus 11 Spielen auf Augenhöhe mit den Spitzenteams. Die Mannschaft agiert geschlossen, diszipliniert und nutzt ihre Chancen effektiv, eine starke Entwicklung im Vergleich zur vergangenen Spielzeit.

Roter Stern Wehringhausen – Unberechenbarer Faktor

Roter Stern Wehringhausen bleibt auch in dieser Saison ein unberechenbarer Gegner. Wie gewohnt sorgt das Team regelmäßig für Überraschungen. In einer Liga, in der jeder jeden schlagen kann, ist Wehringhausen stets in der Lage, den Favoriten Punkte abzunehmen und bleibt konstant im oberen Tabellenbereich vertreten.

Türk Gencler Hagen II – Starker Start, dann etwas ruhiger

Türk Gencler Hagen II erwischte einen sehr guten Saisonstart, verlor im weiteren Verlauf jedoch etwas an Konstanz. Mit 19 Punkten und Platz sechs spielt die Mannschaft weiterhin eine ordentliche Hinrunde, auch wenn die ganz große Dynamik der ersten Spieltage zuletzt etwas nachgelassen hat.

Hagen United – Auf der Suche nach Konstanz

Hagen United musste in den vergangenen Jahren immer wieder personelle Rückschläge verkraften. Auch in dieser Hinrunde gingen einige Spiele unnötig verloren. Dennoch ist erkennbar, dass die Mannschaft versucht, sich sportlich wieder zu stabilisieren und Schritt für Schritt zurückzukommen. Sorgt auch oft für Überraschungen.

SC Concordia Hagen II – Unerwarteter Tabellenplatz

SC Concordia Hagen II gehört zu den Mannschaften, die hinter den eigenen Erwartungen geblieben sind. Nach einer sehr starken Vorsaison galt das Team als einer der Favoriten, findet sich zur Halbzeit jedoch auf Platz acht wieder. Die Qualität im Kader ist weiterhin vorhanden, nun gilt es, sich in der Rückrunde neu zu fokussieren und wieder an frühere Leistungen anzuknüpfen.

KSV Croatia Hagen – Wechselhafte Leistungen

KSV Croatia Hagen sorgt immer wieder für Überraschungen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz aus fünf Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden zeigt sich die Mannschaft wechselhaft, bleibt jedoch ein unangenehmer Gegner für jedes Team der Liga.

Unterer Tabellenbereich: Aufholbedarf vorhanden

Im unteren Tabellenbereich befinden sich SV Boele-Kabel II, TSV Fichte Hagen III und International Hagen. Besonders Fichte, das in der vergangenen Saison noch im gesicherten Mittelfeld stand, hat bislang Schwierigkeiten, Stabilität in die Defensive zu bekommen.

International Hagen befindet sich als neu formierte Mannschaft noch im Aufbau. Der Fokus liegt klar auf Teamentwicklung, Integration und langfristigem Zusammenwachsen, sportliche Ergebnisse stehen hier zunächst nicht im Vordergrund.

Der TSK Hohenlimburg hat sich im Verlauf der Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

Fazit zur Hinrunde

Die C-Liga Hagen zeigt sich als extrem offene und spannende Liga. Zwischen Platz eins und Platz neun ist nahezu alles möglich, und selbst kleinere Serien können die Tabelle schnell verändern. Während der SSV Hagen II aktuell die besten Karten besitzt, bleiben Berchum/Garenfeld III, TSV Dahl II und Hohenlimburg-Holthausen dicht auf den Fersen.

Im Tabellenkeller wird es für einige Mannschaften schwieriger, doch auch hier ist noch Bewegung möglich. Die Rückrunde verspricht weiterhin intensive Duelle, Emotionen und Spannung bis zum Saisonende.

