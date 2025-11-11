Fußball im Schatten der Pfeife TS und SB Ro erleben turbulentes Spiel

Was als normales Ligaspiel in der B-Klasse beginnen sollte, entwickelte sich für die zweite Mannschaft von Türk Spor Rosenheim zu einem Beispiel dafür, wie ein Spiel durch unglückliche Leitung Giovanni Jany Schlak seine sportliche Linie verlieren kann. Das Spiel endete mit einem deutlichen 1:7. Ein Ergebnis, das sportlich so stehenbleibt denn der Gegner war an diesem Tag konsequenter, frischer und nutzte seine Chancen eiskalt aus.

Der SB Rosenheim präsentierte sich in der ersten Halbzeit spielerisch stark und führte zur Pause verdient mit 3:0. Türk Spor II fand in dieser Phase kaum ins Spiel, musste sich aber zusätzlich mit mehreren Entscheidungen auseinandersetzen, die aus ihrer Sicht fragwürdig und in ihrer Häufung schlicht unverständlich waren. Besonders in einer Liga, in der Fairness, Respekt und Freude am Fußball im Vordergrund stehen sollten, war das Auftreten des Unparteiischen für viele Zuschauer, Spieler und Betreuer nur schwer nachvollziehbar.

Schon vor dem Anpfiff war spürbar, dass die Begegnung unter ungewöhnlich gereizter Stimmung durch den Schiedsrichterstand. Statt Ruhe und Sachlichkeit auszustrahlen, wurde durch den Ton und das Auftreten der Spielleitung Giovanni Schalk früh eine Spannung erzeugt, die sich über die gesamten 90 Minuten zog. Es entstand der Eindruck, dass es weniger um das Spiel selbst ging, sondern darum, Autorität zu demonstrieren mit Folgen für alle Beteiligten.

Besonders irritierend: Die Halbzeitpause dauerte deutlich länger als üblich ganze 25 Minuten. Die Spielleitung nutzte diese Zeit, um eine erzieherische Ansprache zu halten, die für weitere Unruhe sorgte. Für ein Spiel auf Kreisebene, an einem Sonntag im Amateurbereich, war das nicht nur ungewöhnlich, sondern für viele schlicht unangemessen.

Insgesamt entstand der Eindruck, dass sich der Fokus des Spiels vom Fußball selbst immer weiter entfernte. Entscheidungen, die aus sportlicher Sicht klare Linien vermissen ließen, sowie eine Kommunikation, die eher konfrontativ als deeskalierend wirkte, trugen ihren Teil dazu bei, dass am Ende kaum jemand zufrieden den Platz verließ weder Spieler, Trainer noch Zuschauer beider Mannschaften.

Positiv hervorzuheben ist, dass der SB Rosenheim II sich während der gesamten Begegnung sportlich korrekt und fair verhielt und keinen Anteil an der aufgeheizten Stimmung hatte. Türk Spor II hingegen bewies trotz aller Umstände Haltung, blieb bis zum Schluss auf dem Feld und weigerte sich, die Partie vorzeitig zu beenden ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Spiel und dem Gegner.

Das Fazit fällt daher klar aus: Nicht die Mannschaften, sondern die Spielleitung prägte den Charakter dieser Partie. Was auf dem Platz eigentlich ein faires, sportlich sauberes Duell hätte werden können, wurde durch unglückliche Entscheidungen, unklare Kommunikation und fehlendes Fingerspitzengefühl in eine unnötig hitzige Richtung gelenkt.



Geht es beim Fußball eigentlich noch ums Spiel oder darum, wer im Mittelpunkt steht?