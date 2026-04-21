Fußball im Bezirk Rems/Murr/Hall: Der Fahrplan für 2026/2027 steht

– Foto: Tobias Sellmaier

Die fußballfreie Zeit mag für viele Fans eine Phase der Sehnsucht sein, doch nun gibt es die nötige Planungssicherheit für die kommende Saison im Bezirk Rems/Murr/Hall. Der Fußballbezirk hat den offiziellen Rahmenterminkalender für die Saison 2026/2027 voröffentlicht. Damit herrscht Klarheit darüber, wann die Jagd nach Toren und Punkten auf den hiesigen Sportplätzen wieder beginnt und in welchen Phasen die Vereine um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpfen werden.

Der Start der Herren im Bezirkspokal

Die Vorfreude der Herrenmannschaften wird bereits im Hochsommer auf die Probe gestellt, wenn der Spielbetrieb mit der ersten Runde im Bezirkspokal am Sonntag, den 16. August 2026, eingeläutet wird. Nur eine Woche später, am 23. August 2026, nehmen auch die verschiedenen Ligastaffeln ihren Betrieb auf. Dabei berücksichtigt der Kalender unterschiedliche Staffelgrößen von der 18-er Staffel bis hin zur 12-er Staffel. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem 13. September 2026, der das Ende der Sommerferien markiert, während der 22. November 2026 als Totensonntag eine Besonderheit aufweist: An diesem Tag ruht der Ball am Vormittag, die Spiele der 18-er Staffel und der 16-er Staffel dürfen erst ab 13 Uhr angepfiffen werden. Die erste Saisonhälfte endet für die größeren Staffeln erst im Dezember, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht.

Pokalfieber und Entscheidungen im Frühjahr

Nach dem Winter erwacht das Leder am 13. und 14. Februar 2027 mit dem Viertelfinale im Pokal wieder zum Leben, das für alle Mannschaften gemeinsam ausgetragen wird. Während der Ligabetrieb für die 18-er Staffel am 21. Februar 2027 fortgesetzt wird, steuert der Pokalwettbewerb auf seinen Höhepunkt zu. Das Halbfinale ist für Ostermontag, den 29. März 2027, terminiert. Ein festlicher Rahmen erwartet die Teams am 27. Mai 2027, wenn am Feiertag Fronleichnam das große Finale im Bezirkspokal ausgetragen wird. Das reguläre Saisonende ist für den 6. Juni 2027 vorgesehen, wobei der Samstag zuvor, der 5. Juni 2027, im Zeichen des Verbandstages steht.

– Foto: Fußballbezirk

Der Weg der Frauen durch die Saison

Die Frauen in der Bezirksliga und Kreisliga müssen sich etwas länger warten, bis ihr erster Spieltag am Wochenende des 19. und 20. Septembers 2026 angepfiffen wird. Der Herbst ist geprägt von Terminen wie der Zeitumstellung am 25. Oktober und dem Feiertag Allerheiligen am 1. November 2026. Nach einer längeren Unterbrechung startet das Jahr 2027 für die Frauen zunächst mit einem Nachholspieltag am 13. und 14. März, bevor am darauffolgenden Wochenende der zehnte Spieltag die entscheidende Saisonphase einleitet. Flexibilität ist hierbei oberstes Gebot, denn Nachholspiele können jederzeit mittwochs, an freien Wochenenden oder Feiertagen angesetzt werden.

Relegation und feierlicher Saisonabschluss

Wenn die regulären 18 Spieltage der Frauen am 6. Juni 2027 beendet sind, folgt für einige Teams die nervenaufreibende Verlängerung. Die Relegationsspiele sind für den Zeitraum vom 12. bis zum 20. Juni 2027 angesetzt. Ein besonderes Highlight im Kalender ist zudem der Erdinger Meister Cup, der am Samstag, den 12. Juni 2027, stattfindet. Auch bei den Herren beginnt die Phase der Relegation und Entscheidungsspiele am 9. Juni 2027 und zieht sich bis zum 20. Juni 2027 hin, was den emotionalen Schlusspunkt einer langen Fußballreise durch den Bezirk darstellt.