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Fußball-Highlight in Burg
von Michael Klocke · Gestern, 23:11 Uhr · 0 Leser
Kleinfeldturnier geht in die 6. Runde – Nachwuchs-Cup feiert Premiere
Am 4. Juli 2026 steht das IHB Parkstadion in Burg ganz im Zeichen des Fußballs: Im Mittelpunkt steht das 6. Kleinfeldturnier, das erneut zahlreiche Teams aus der Region anziehen dürfte.
Die Anmeldung für das Turnier startet am 1. Mai 2026 um 12 Uhr. Gespielt wird im bewährten Format mit sieben Feldspielern und einem Torwart, zusätzlich sind fünf Auswechselspieler möglich. Die Spielzeit beträgt 12 Minuten. Eine Besonderheit bleibt bestehen: Der Altersdurchschnitt pro Team darf maximal 27 Jahre betragen. Die Startgebühr liegt bei 40 Euro.
Ergänzend dazu wird in diesem Jahr erstmals der Allianz Juniors Cup ausgetragen. Das Nachwuchsturnier ist auf jeweils 10 Teams in der E-Jugend (Jahrgänge 2015/2016) und 10 Teams in der D-Jugend (Jahrgänge 2013/2014) begrenzt.
Auch hier wird im Kleinfeldformat gespielt – mit sechs Feldspielern und einem Torhüter bei einer Spielzeit von ebenfalls 12 Minuten. Pro Team können maximal 14 Spieler gemeldet werden.
Für beide Turniere gilt: Zur Anmeldung werden Teamname, Spielernamen, Geburtsdaten sowie die Trikotnummern benötigt. Interessierte Mannschaften können sich über Instagram unter „jugend.baut.burg“ oder per E-Mail an anmeldenkjfo@gmail.com anmelden.