Fußball-Highlight in Altdorf: Ü-Elite kämpft um Berlin-Tickets Eintritt ist frei von pm BFV · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

ALTDORF – Die Metropolregion Nürnberg wird am kommenden Wochenende zum Epizentrum des süddeutschen Seniorenfußballs. Am Samstag, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli 2026, ist der 1. FC Altdorf stolzer Gastgeber der Süddeutschen Ü-Meisterschaften. Auf der Sportanlage an der Weidentalstraße spielen die besten Teams aus fünf Landesverbänden in gleich fünf Altersklassen um die begehrten Regionaltitel und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Das hochkarätig besetzte Turnier verspricht Amateurfußball auf absolutem Spitzenniveau. In den Altersklassen der Ü32-Frauen sowie den Ü32-, Ü40-, Ü50- und Ü60-Herren treten die frischgebackenen Meisterteams aus Bayern, Baden, Südbaden, Württemberg und Hessen gegeneinander an. Für fast alle Klassen geht es um weit mehr als den regionalen Pokal: Die Turniersieger lösen das direkte Ticket für die Deutschen Meisterschaften im Ü-Fußball, die vom 21. bis 23. August 2026 in Berlin ausgetragen werden. Prominente Namen und Titelverteidiger im Frankenland Die Zuschauer dürfen sich auf namhafte Clubs und jede Menge bekannte Gesichter auf dem Platz freuen. Bei den Ü32-Herren startet der FC Bayern München nicht nur als amtierender Süddeutscher Meister, sondern reist auch als aktueller Deutscher Meister an. Sie treffen in einer packenden Viererrunde unter anderem auf die SpVgg Gröningen-Satteldorf und den FV Ettlingenweier.

In der Altersklasse der Ü40- und Ü50-Herren ruhen die fränkischen Hoffnungen auf dem 1. FC Nürnberg. Die Ü40-Senioren des „Club“ konnten sich in den vergangenen zwei Jahren die süddeutsche Krone aufsetzen und peilen fest die Titelverteidigung an, um in Berlin nach dem ganz großen Coup zu greifen. Das Turnier der Ü40 wird als Fünferrunde über beide Tage ausgespielt und beginnt am Samstag um 12:30 Uhr. Bei den Ü60-Herren geht der frischgebackene bayerische Champion, die SG Alling/Fürstenfeldbruck, an den Start. Ein Fest für die ganze Familie – Eintritt frei Für den gastgebenden 1. FC Altdorf bedeutet die Ausrichtung des Großturniers eine organisatorische Meisterleistung, auf die sich das Orgateam intensiv vorbereitet hat. „Wir sind stolz, die süddeutsche Fußball-Elite bei uns begrüßen zu dürfen und freuen uns auf ein faires, emotionales und hochklassiges Fußballfest“, heißt es aus dem Altdorfer Organisationsteam.