Fußball-Highlight beim FC Land Wursten: Nelson Valdez kommt nach Dorum

Am Montag, den 27. Oktober 2025, darf der FC Land Wursten einen ganz besonderen Gast auf dem Sportplatz in Dorum begrüßen: Nelson Valdez, ehemaliger Bundesliga-Profi und Nationalspieler Paraguays, wird einen Trainingstag mit den Jugendmannschaften des Vereins gestalten.
Der frühere Stürmer blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. In Deutschland spielte er unter anderem für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, absolvierte über 300 Partien im Profibereich und nahm mit Paraguay an mehreren Weltmeisterschaften teil. Heute setzt er sich mit großem Engagement für die Nachwuchsförderung ein – eine Erfahrung, von der nun auch die jungen Spielerinnen und Spieler des FC Land Wursten profitieren.
Der Tag beginnt um 15:30 Uhr mit einer Begrüßung und einem Austausch zwischen Valdez und den Jugendtrainern. Anschließend stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm: Von 16:00 bis 17:30 Uhr für die Altersklassen U10 bis U12 sowie von 18:00 bis 19:30 Uhr für die Mannschaften der U13 bis U16.
Zusätzlich haben Fans und Gäste die Gelegenheit, Nelson Valdez persönlich kennenzulernen. Im Rahmen von zwei Autogrammstunden um 17:30 Uhr und um 19:30 Uhr nimmt er sich Zeit für Fragen, Fotos und Unterschriften. Der FC Land Wursten freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. „Wir sind stolz, dass wir mit Nelson Valdez einen international erfahrenen Profi in Dorum begrüßen dürfen. Das ist ein echtes Highlight für unsere Jugend und den gesamten Verein“, betont der 1. Vorsitzende Philip Käckenmester.
Alle Fußballinteressierten aus der Region sind herzlich eingeladen, beim Training und den Autogrammstunden vorbeizuschauen. Der Verein rechnet mit großem Interesse und einem besonderen Tag für Spieler, Fans und Gäste.