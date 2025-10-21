Fußball-Highlight beim FC Land Wursten: Nelson Valdez kommt nach Dorum Ex-Profi leitet zwei Trainingseinheiten für Kinder und Jugendliche

Am Montag, den 27. Oktober 2025, darf der FC Land Wursten einen ganz besonderen Gast auf dem Sportplatz in Dorum begrüßen: Nelson Valdez, ehemaliger Bundesliga-Profi und Nationalspieler Paraguays, wird einen Trainingstag mit den Jugendmannschaften des Vereins gestalten.

Der frühere Stürmer blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. In Deutschland spielte er unter anderem für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, absolvierte über 300 Partien im Profibereich und nahm mit Paraguay an mehreren Weltmeisterschaften teil. Heute setzt er sich mit großem Engagement für die Nachwuchsförderung ein – eine Erfahrung, von der nun auch die jungen Spielerinnen und Spieler des FC Land Wursten profitieren.

Der Tag beginnt um 15:30 Uhr mit einer Begrüßung und einem Austausch zwischen Valdez und den Jugendtrainern. Anschließend stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm: Von 16:00 bis 17:30 Uhr für die Altersklassen U10 bis U12 sowie von 18:00 bis 19:30 Uhr für die Mannschaften der U13 bis U16.