 2026-02-16T15:22:36.155Z

Allgemeines

Fußball heute: SB fordert SVE vor Landesliga-Start – FCU gegen Fischer

Oberbayerische Testspiel-Highlights am 17. Februar

von Boris Manz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Bastian Fischer spielte zwei Saisons in Unterföhring. Zuvor kickte der 33-Jährige unter anderem bei der SpVgg Unterhaching, beim FC Bayern München II und beim FC Ismaning. (Archivfoto)
Bastian Fischer spielte zwei Saisons in Unterföhring. Zuvor kickte der 33-Jährige unter anderem bei der SpVgg Unterhaching, beim FC Bayern München II und beim FC Ismaning. (Archivfoto) – Foto: Imago/Lackovic

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Landesliga Südost
U19 Landesliga S
Kreisliga 3
Kreisliga 2

Am Samstag, den 21. Februar, starten die ersten oberbayerischen Bayern- und Landesligisten in die Rückrunde. Darunter der SB Chiemgau Traunstein, für den heute die Generalprobe ansteht. Zu Gast ist das Bayernliga-Top-Team aus Erlbach. Anstoß ist um 19:30 an der Brunner Anlage auf dem Kunstrasen in Traunstein.

Zeitgleich kommt es in Unterföhring zu einem Wiedersehen: Bastian Fischer, inzwischen Trainer beim FC Lengdorf, trifft auf Ex-Verein Unterföhring. Zwischen 2021 und 2023 trug der Ex-Regionalliga-Spieler das FCU-Trikot. Der Landesligist überraschte im letzten Testspiel mit einem 3:0-Sieg gegen einen Bayernligisten. Zudem testen die Kreisliga-Teams Oberbergkirchen und Waldtrudering gegen U19-Landesliga-Teams. Ein Überblick über den Testspiel-Dienstag.

U19-Landesliga gegen Kreisliga: 1860-Youngster fordern Oberbergkirchen – Hoachdenger in Waldtrudering

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV 66 Oberbergkirchen
SV 66 OberbergkirchenOberbergkirc
19:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
19:30

Kreisklasse gegen A-Klasse: Fürstenfeldbruck, Taufkirchen und Garching daheim im Einsatz

Heute, 19:00 Uhr
TuS Alztal Garching
TuS Alztal GarchingTuS Garching
SV Gendorf Burgkirchen
SV Gendorf BurgkirchenBurgkirchen
19:00

Heute, 20:00 Uhr
SC Fürstenfeldbruck
SC FürstenfeldbruckFürstenfeldb
TSV Herrsching
TSV HerrschingHerrsching
20:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
FSV Steinkirchen
FSV SteinkirchenFSV Steinkir
20:00

Kreisklasse gegen Kreisklasse: Polling empfängt Taufkirchen

Heute, 17:45 Uhr
TSV Polling
TSV PollingTSV Polling
BSG Taufkirchen
BSG TaufkirchenTaufkirchen
17:45

Kreisliga gegen Kreisklasse: Fuchstal zu Gast in Erling-Andechs

Heute, 19:30 Uhr
TSV Erling-Andechs
TSV Erling-AndechsTSV Erling-Andechs
SV Fuchstal
SV FuchstalSV Fuchstal
19:30

Landesliga gegen Kreisliga: Unterföhring nach Bayernliga-Überraschung im Einsatz

Heute, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
19:30

Bayernliga gegen Landesliga: Erlbach gastiert am Kunstrasen in Traunstein

Heute, 19:30 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
19:30

Alle Testspiele am Dienstag, dem 17. Februar 2026, auf FuPa Oberbayern