Fußball heute: SB fordert SVE vor Landesliga-Start – FCU gegen Fischer

Bastian Fischer spielte zwei Saisons in Unterföhring. Zuvor kickte der 33-Jährige unter anderem bei der SpVgg Unterhaching, beim FC Bayern München II und beim FC Ismaning. (Archivfoto) – Foto: Imago/Lackovic

Am Samstag, den 21. Februar, starten die ersten oberbayerischen Bayern- und Landesligisten in die Rückrunde. Darunter der SB Chiemgau Traunstein, für den heute die Generalprobe ansteht. Zu Gast ist das Bayernliga-Top-Team aus Erlbach. Anstoß ist um 19:30 an der Brunner Anlage auf dem Kunstrasen in Traunstein.

Zeitgleich kommt es in Unterföhring zu einem Wiedersehen: Bastian Fischer, inzwischen Trainer beim FC Lengdorf, trifft auf Ex-Verein Unterföhring. Zwischen 2021 und 2023 trug der Ex-Regionalliga-Spieler das FCU-Trikot. Der Landesligist überraschte im letzten Testspiel mit einem 3:0-Sieg gegen einen Bayernligisten. Zudem testen die Kreisliga-Teams Oberbergkirchen und Waldtrudering gegen U19-Landesliga-Teams. Ein Überblick über den Testspiel-Dienstag.