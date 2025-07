Fußball-Hessenpokal: FV Breidenbach vor ewig jungem Duell

Für beide Vereine steht schließlich neben dem Weiterkommen wie immer in den direkten Kräftemessen auch ganz viel Prestige auf dem Spiel. In jedem Fall ist es die erste wirkliche Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen, wie der aktuelle Formstand ist. Breidenbach empfängt am Sonntag in acht Tagen zum Punktspielauftakt den stark eingeschätzten Aufsteiger VfR Limburg. Parallel dazu gastiert der FCE bei Hessenligaabsteiger TuS Hornau. Wer würde in diesen Auftakt nicht gerne mit dem enormen Rückenwind eines Pokalsiegs gehen? Und mit dem dazu so wichtigen Selbstvertrauen.