⚽Fußball-Herbstcamp⚽

Das 5te eigene Fußballcamp in Beeskow steht an. 3 Tage Fußball pur. Wir bieten forderndes und interessantes Training. Wir sind wetterunabhängig, durch unsere 2 Sporthallen, also uns kann das 🌧️ nichts. Die Verpflegung ist durch die Sportlerklause Beeskow sicher gestellt und auch ein Camppullover von Jako gibt's dazu. Das diesjährige Motto ist "Unserem FUẞBALL zu LIEBE", ist der Camppreis mit 99€ weiterhin moderat. Bei uns stehen eure Kids im Vordergrund.



Die Camp-Teilnahme ist auch für Kids aus anderen Vereinen möglich, für eine sinnvolle und gute Freizeitbeschäftigung, meldet euch gerne an.



Meine Heimat - Mein Verein 💪