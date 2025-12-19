 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Setzen die gemeinsame Arbeit mindestens bis Sommer 2027 fort (v. li.): Martin Bergmann (Sportlicher Leiter) und Cappels Trainerteam Julius Mihr und Jan Kuschnir. © Michael Pohl
Setzen die gemeinsame Arbeit mindestens bis Sommer 2027 fort (v. li.): Martin Bergmann (Sportlicher Leiter) und Cappels Trainerteam Julius Mihr und Jan Kuschnir. © Michael Pohl

Fußball-Gruppenligist FSV Cappel klärt Trainerfrage

Teaser GL GI/MR: +++ Kontinuität als Erfolgsrezept: Der FSV Cappel hält an seinem Trainerteam fest, um die sportliche Entwicklung in der Fußball-Gruppenliga weiter voranzutreiben +++

Marburg. Fußball-Gruppenligist FSV 1926 Cappel setzt auf Kontinuität und will die sportliche Entwicklung weiter vorantreiben. Der amtierende Meister der Kreisoberliga Nord hat als Aufsteiger auch in der Gruppenliga schnell Fuß gefasst und überwintert auf dem fünften Tabellenplatz. Nun gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft auch über das Jubiläumsjahr 2026 hinaus fortgesetzt wird.

