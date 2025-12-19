Fußball-Gruppenligist FSV Cappel klärt Trainerfrage

Marburg. Fußball-Gruppenligist FSV 1926 Cappel setzt auf Kontinuität und will die sportliche Entwicklung weiter vorantreiben. Der amtierende Meister der Kreisoberliga Nord hat als Aufsteiger auch in der Gruppenliga schnell Fuß gefasst und überwintert auf dem fünften Tabellenplatz. Nun gaben die Verantwortlichen bekannt, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der ersten Mannschaft auch über das Jubiläumsjahr 2026 hinaus fortgesetzt wird.