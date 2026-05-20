Fußball-Gruppenliga: Urteil ordnet Abstiegskampf neu

Lahnau/Eschenburg. 3:0 statt 0:0. Zwei Punkte mehr für die SG Eschenburg, einer weniger für die U23 des SC Waldgirmes – soweit die nackten Zahlen hinter dem Urteil. Eines, das vom Regionalsportgericht getroffen wurde, nachdem die Wertung des direkten Duells der beiden Fußball-Gruppenligisten zwei Wochen lang auf der Kippe gestanden hatte. Damit ist klar: In den ohnehin dramatischen Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga kommt zusätzliche Brisanz, von komplizierten Rechenspielen in Vierer- und Fünferkonstellationen ganz zu schweigen. Diese Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zum aktuellen Urteil und dessen Folgen.