 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Fußball-Gruppenliga: Urteil ordnet Abstiegskampf neu

Teaser GL GI/MR: +++ Zur Partie der SG Eschenburg gegen den SC Waldgirmes U23 gibt es ein Urteil – und das hat drastische Folgen für den Abstiegskampf in der Gruppenliga. So ist der Stand der Dinge +++

von Redaktion · Gestern, 23:11 Uhr · 0 Leser
In der Fußball-Gruppenliga trennen sich Luca Knittel (l.) und die SG Eschenburg Anfang Mai 0:0 von Mohamed Enis Khalfaoui und der U23 des SC Waldgirmes. Am grünen Tisch wird diese Partie nun mit 3:0 für die SGE gewertet, was die Dramatik im Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag zusätzlich erhöht. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
In der Fußball-Gruppenliga trennen sich Luca Knittel (l.) und die SG Eschenburg Anfang Mai 0:0 von Mohamed Enis Khalfaoui und der U23 des SC Waldgirmes. Am grünen Tisch wird diese Partie nun mit 3:0 für die SGE gewertet, was die Dramatik im Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag zusätzlich erhöht. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Lahnau/Eschenburg. 3:0 statt 0:0. Zwei Punkte mehr für die SG Eschenburg, einer weniger für die U23 des SC Waldgirmes – soweit die nackten Zahlen hinter dem Urteil. Eines, das vom Regionalsportgericht getroffen wurde, nachdem die Wertung des direkten Duells der beiden Fußball-Gruppenligisten zwei Wochen lang auf der Kippe gestanden hatte. Damit ist klar: In den ohnehin dramatischen Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga kommt zusätzliche Brisanz, von komplizierten Rechenspielen in Vierer- und Fünferkonstellationen ganz zu schweigen. Diese Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen zum aktuellen Urteil und dessen Folgen.

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