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Ligavorschau
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Fußball-Gruppenliga startet am 1. August in die neue Saison
Teaser GL GI/MR: +++ Die Clubs der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg legen bei der Rundenbesprechung ihre Spieltermine fest. Klassenleiter Frank Heller erinnert auch nochmal an den Fall SG Eschenburg +++
Solms-Burgsolms. Am 1. August fällt mit der Partie des SV Bauerbach gegen die U23 des SC Waldgirmes der Startschuss zur neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am Montagabend hatte Frank Heller die Vertreter aller 16 Vereine zur Rundenbesprechung ins Sportheim des FC Burgsolms geladen, und der Einladung des Klassenleiters waren alle Teams gefolgt.