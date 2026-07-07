 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligavorschau

Fußball-Gruppenliga startet am 1. August in die neue Saison

Teaser GL GI/MR: +++ Die Clubs der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg legen bei der Rundenbesprechung ihre Spieltermine fest. Klassenleiter Frank Heller erinnert auch nochmal an den Fall SG Eschenburg +++

von Redaktion · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser
Treffen am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga wieder aufeinander: Lukas Busch (r.) von der SG Waldsolms und Luis Höflein vom VfL Biedenkopf. (Archivbild) © Isabel Althof
Treffen am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga wieder aufeinander: Lukas Busch (r.) von der SG Waldsolms und Luis Höflein vom VfL Biedenkopf. (Archivbild) © Isabel Althof

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Solms-Burgsolms. Am 1. August fällt mit der Partie des SV Bauerbach gegen die U23 des SC Waldgirmes der Startschuss zur neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am Montagabend hatte Frank Heller die Vertreter aller 16 Vereine zur Rundenbesprechung ins Sportheim des FC Burgsolms geladen, und der Einladung des Klassenleiters waren alle Teams gefolgt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.