Fußball-Gruppenliga startet am 1. August in die neue Saison Teaser GL GI/MR: +++ Die Clubs der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg legen bei der Rundenbesprechung ihre Spieltermine fest. Klassenleiter Frank Heller erinnert auch nochmal an den Fall SG Eschenburg +++ von Redaktion · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

Treffen am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga wieder aufeinander: Lukas Busch (r.) von der SG Waldsolms und Luis Höflein vom VfL Biedenkopf. (Archivbild) © Isabel Althof

Solms-Burgsolms. Am 1. August fällt mit der Partie des SV Bauerbach gegen die U23 des SC Waldgirmes der Startschuss zur neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am Montagabend hatte Frank Heller die Vertreter aller 16 Vereine zur Rundenbesprechung ins Sportheim des FC Burgsolms geladen, und der Einladung des Klassenleiters waren alle Teams gefolgt.