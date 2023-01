Der Fußball verbindet und ist eine Element der Integration. – Foto: Timo Babic

Fußball gibt Danyil neue Lebensfreude Der Zehnjährige ist mit seiner Mutter aus dem ukrainischen Lwiw geflüchtet. Bei Viktoria Birten spielt er in der E-Jugend. Auf dem Sportplatz legt der Junge seine Schüchternheit ab. So läuft die Integrationsarbeit beim Dorfklub.

Seit mehr als zehn Monaten fallen Bomben in der Ukraine. „Als der Krieg ausbrach, erlitt meine Mutter einen Schlaganfall und starb. Daraufhin habe ich mit meinem Sohn das Land verlassen“, sagt Olena Bilyek, die in Xanten Zuflucht gefunden hat. Ihren Vater verlor die Ukrainerin, als sie noch ein Kind war. Mit ihrem zehnjährigen Sohn Danyil machte sie sich aus dem ukrainischen Lwiw (ehemals Lemberg) auf die Flucht und landete nach einigen Umwegen am 21. April vergangenen Jahres in der Römerstadt.

Nachdem Mutter und Sohn zunächst für eineinhalb Monate provisorisch im St.-Josef-Hospital untergebracht wurden, bot Sabine Potthoff den beiden an, im Haus ihrer Familie bei Vynen zu leben. Als sachkundige Bürgerin der Xantener FBI-Fraktion kam Potthoff mit ihrem Parteifreund Uwe Schmidtke ins Gespräch, der nicht nur Ratsmitglied, sondern auch zweiter Geschäftsführer von Viktoria Birten ist. „In Birten leben etwa 40 bis 50 Ukrainerinnen und Ukrainer, die wir zu unserer jährlichen Halloweenfeier eingeladen haben. Ich habe die beiden gefragt, ob sie nicht dabei sein wollen“, sagt Schmidtke. Wollten sie. Vor allem Danyil sei „total begeistert“ von dem Event gewesen. Schmidtke blieb dabei nicht verborgen, dass die Blicke des Jungen immer wieder Richtung Fußballplatz gingen. „In Lemberg habe ich eine Musikschule besucht. Und wann immer es ging, mit Mama Fußball gespielt“, erzählt Danyil. „Scheiben sind dabei nie zu Bruch gegangen“, ergänzt Mutter Olena, die als Psychologin im Schuldienst gearbeitet hat. Auf die Bolzerei hinterm Haus muss Danyil übrigens nicht verzichten, sagt Olena Bilyek. „Bekannte von uns wohnen in der Nähe, sie haben zwei Söhne, die gerne Fußball spielen. Allerdings dürften die Nachbarjungen schon bald den einen oder anderen „Tunnel“ durch die Beine wegstecken müssen, denn Danyil nimmt seit zweieinhalb Monaten am Training der E-Jugend teil. Bis zum Start der Rückrunde sollte sein Spielerpass eingetroffen sein. Welche Position er dann einnehmen wird, hat Trainer Marcel Hartjes noch nicht entschieden. Position muss noch gefunden werden „Am liebsten würde ich im Tor oder in der Verteidigung stehen“, wünscht sich der ukrainische Nachwuchskicker. Kommt Hartjes diesem Wunsch nach, könnte er einen Verteidiger mit ordentlichem Vorwärtsdrang in seinem Team haben. Denn auf die Frage nach seinem Idol muss Danyil, der sich die besten Szenen der abgelaufenen Weltmeisterschaft bei Youtube angesehen hat, nicht lange überlegen: „Cristiano Ronaldo.“ Und auch, was seinen Lieblingsverein betrifft, hat Danyil sich festgelegt: „Viktoria Birten“. Das sagt der Junge, der schon mal bei einem Erstliga-Spiel von Karpaty Lwiw in einem großen Stadion war, nicht nur aus reiner Höflichkeit: „Ich mag das Team und seine Spielweise. Ich freue mich auf jedes Training und kann mein erstes Spiel kaum erwarten.“