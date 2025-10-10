Fußball für Schwergewichte

Du liebst Fußball, hast aber das Gefühl, dass klassische Teams nicht zu dir passen?

⚽ Stahlstadt Zebras sucht Mitspieler:innen – Fußball für alle mit Format! ⚽

Dann haben wir das perfekte Team für dich!

Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast einen BMI von 31 oder höher?

Wir sind die Stahlstadt Zebras – Eine Fußballmannschaft in der Region speziell für übergewichtige Frauen und Männer, die Spaß am Sport und Teamgeist haben.

Bei uns geht es nicht um perfekte Körper – sondern um Bewegung, Gemeinschaft und Leidenschaft für Fußball.

Unser Ziel:

Wir wollen nicht nur zusammen kicken, sondern bald auch in einer speziellen Liga für übergewichtige Teams antreten!

Was dich bei uns erwartet:

✅ Ein wertschätzendes und motivierendes Team

✅ Trainings ohne Druck – aber mit viel Spaß

✅ Platz für alle Spielstärken – ob Anfänger:in oder mit Erfahrung

✅ Männer und Frauen trainieren & spielen gemeinsam

✅ Fokus auf Gesundheit, Bewegung und Teamgefühl

Standort: Duisburg

Trainingszeiten: Montags 19:30-21:00 Uhr und Donnerstags 19:30-21:00 Uhr

Auf der Platzanlage von SC Hertha Hamborn.

Kontakt: Stahlstadt.zebras@outlook.de

Stahlstadt Zebras – Wo Fußball und Vielfalt zusammengehören.