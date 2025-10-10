Fußball für Schwergewichte

⚽ Stahlstadt Zebras sucht Mitspieler:innen – Fußball für alle mit Format! ⚽
Du liebst Fußball, hast aber das Gefühl, dass klassische Teams nicht zu dir passen?
Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast einen BMI von 31 oder höher?
Dann haben wir das perfekte Team für dich!
Wir sind die Stahlstadt Zebras – Eine Fußballmannschaft in der Region speziell für übergewichtige Frauen und Männer, die Spaß am Sport und Teamgeist haben.
Bei uns geht es nicht um perfekte Körper – sondern um Bewegung, Gemeinschaft und Leidenschaft für Fußball.
Unser Ziel:
Wir wollen nicht nur zusammen kicken, sondern bald auch in einer speziellen Liga für übergewichtige Teams antreten!
Was dich bei uns erwartet:
✅ Ein wertschätzendes und motivierendes Team
✅ Trainings ohne Druck – aber mit viel Spaß
✅ Platz für alle Spielstärken – ob Anfänger:in oder mit Erfahrung
✅ Männer und Frauen trainieren & spielen gemeinsam
✅ Fokus auf Gesundheit, Bewegung und Teamgefühl
Standort: Duisburg
Trainingszeiten: Montags 19:30-21:00 Uhr und Donnerstags 19:30-21:00 Uhr
Auf der Platzanlage von SC Hertha Hamborn.
Kontakt: Stahlstadt.zebras@outlook.de
Stahlstadt Zebras – Wo Fußball und Vielfalt zusammengehören.