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Fußball für den guten Zweck: VfB-Test wird zum Zeichen
Freier Eintritt gegen Wiedenbrück – Spenden kommen dem Breitensport zugute
Für den VfB Oldenburg steht am Samstag um 14 Uhr der nächste Härtetest der Sommervorbereitung an. Im Stavermann-Sportpark Dornstede empfangen die Blauen den West-Regionalligisten SC Wiedenbrück. Sportlich soll die Mannschaft von Dario Fossi den nächsten Schritt in Richtung Saisonstart machen – doch das Testspiel steht zugleich ganz im Zeichen des Vereinsgedankens.
Während die Regionalligamannschaft auf dem Platz gefordert ist, engagieren sich zahlreiche andere Abteilungen des Vereins neben dem Spielfeld. Spielerinnen der Frauenmannschaft sowie die Akteure der zweiten und dritten Herren übernehmen das Catering und machen die Veranstaltung zu einer gemeinschaftlichen Aktion des gesamten VfB.
Auf Eintrittsgelder wird bewusst verzichtet. Stattdessen bittet der Verein um freiwillige Spenden. Sämtliche Einnahmen fließen direkt in das Budget des Breitensports und kommen damit den Mannschaften außerhalb der Regionalliga in der kommenden Saison zugute.
Mehr als nur ein Testspiel
Für die Initiatoren steht der Zusammenhalt innerhalb des Vereins im Mittelpunkt. Das Testspiel gegen den SC Wiedenbrück soll nicht nur wichtige Erkenntnisse für die sportliche Vorbereitung liefern, sondern auch zeigen, wie alle Bereiche des VfB Oldenburg gemeinsam Verantwortung übernehmen.
Der Verein bedankt sich bereits im Vorfeld bei allen Helferinnen und Helfern sowie den Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrer Unterstützung dazu beitragen, die Aktion zu einem Erfolg werden zu lassen.