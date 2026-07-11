Fußball für den guten Zweck: VfB-Test wird zum Zeichen

Während die Regionalligamannschaft auf dem Platz gefordert ist, engagieren sich zahlreiche andere Abteilungen des Vereins neben dem Spielfeld. Spielerinnen der Frauenmannschaft sowie die Akteure der zweiten und dritten Herren übernehmen das Catering und machen die Veranstaltung zu einer gemeinschaftlichen Aktion des gesamten VfB.

Auf Eintrittsgelder wird bewusst verzichtet. Stattdessen bittet der Verein um freiwillige Spenden. Sämtliche Einnahmen fließen direkt in das Budget des Breitensports und kommen damit den Mannschaften außerhalb der Regionalliga in der kommenden Saison zugute.