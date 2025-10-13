Fussball-Frei in den Ferien? Pustekuchen

Dieses Turnier bietet eine hervorragende Möglichkeit für junge Talente, ihre Fähigkeiten in einem wettbewerbsfähigen Umfeld zu zeigen und sich weiterzuentwickeln.

Das Turnier knüpft an die Trainingsphilosophie des DFB an, die derzeit aktiv vom Team rund um Hannes Wolf beworben wird. Diese Philosophie fördert nicht nur die technische Entwicklung der Spieler, sondern auch Teamarbeit und Fairplay, was für die persönliche und sportliche Entwicklung der jungen Athleten von großer Bedeutung ist.

Format und Ablauf des Turniers

Insgesamt werden 6 Teams teilnehmen, die im Rundenturnierformat gegeneinander antreten. Jedes Team spielt gegen jedes andere Team, was zu insgesamt 15 aufregenden Begegnungen je 15 Minuten führt. Dieses Format erinnert an den WingsCup von RB Leipzig, der ebenfalls auf Kleinfeldspiele setzt und somit die Entwicklung junger Spieler fördert.

Ein Event in der Ferienzeit

Der TuS Germania Kückhoven macht aus der Not eine Tugend und freut sich, in der Ferienzeit eine solche Veranstaltung anbieten zu können. Aufgrund von Urlaubszeiten sind klassische 11 gegen 11 Spiele oft schwer zu organisieren. Das Kleinfeldturnier stellt sicher, dass die Spieler dennoch aktiv bleiben und sich weiterentwickeln können, während sie gleichzeitig Spaß am Spiel haben.

Einladung an die Zuschauer

Das Turnier wird auf dem Vereinsgelände des TuS Germania Kückhoven stattfinden, und die Zuschauer sind herzlich eingeladen, die spannenden Spiele zu verfolgen und die jungen Talente zu unterstützen. Seien Sie dabei und erleben Sie einen Tag voller spannender Fußballspiele und unvergesslicher Momente! Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt! Startschuss mit dem ersten Match ist um 11Uhr.