Fußball-Franken trägt Trauer: Reiner Wirsching tödlich verunglückt

Große Bestürzung und Trauer im fränkischen Fußball: Reiner Wirsching, gebürtiger Stammheimer (Lkr. Schweinfurt) und einst für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga am Ball, ist am Samstag im Alter von 63 Jahren verstorben. Wie das Portal "Mainfranken News" als Erste darüber berichtet hatte, war Wirsching am vergangenen Donnerstagabend mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam. Wirsching soll mit einem Reh zusammengestoßen sein. Wirsching, der nach seiner Fußballerkarriere als Sportmediziner praktizierte, kam dabei zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Einen Helm soll er nicht getragen haben. Er konnte noch ins Krankenhaus gebracht werden, erlag aber zwei Tage später seinen schweren Verletzungen.
Reiner Wirsching erlernte das Fußballspielen in den frühen 1980er Jahren beim heimischen SV Stammheim. Sein Talent blieb den lokalen Größen nicht verborgen und so ging`s für den Stürmer über den 1. FC Schweinfurt 05 schließlich zum 1. FC Nürnberg. Von 1989 bis 1992 war er insgesamt 72 Mal für den Club im Einsatz und erzielte dabei 14 Treffer. Anschließend kehrte er zu den den Schnüdeln nach Schweinfurt zurück.
Beim TSV Vestenbergsgreuth war er im August 1994 Teil jener legendären Mannschaft, die für eine der größten Sensationen im deutschen Fußball in der jüngeren Historie sorgte. Vor knapp 25.000 Zuschauern im Nürnberger Frankenstadion, wie es damals noch hieß, bezwang Vestenbergsgreuth in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München um Superstar und Weltmeister Lothar Matthäus mit 1:0. Die Blamage des Rekordmeisters ist bis heute unvergessen und seitdem ist Vestenbergsgreuth jedem Fußballfan ein Begriff. Beim SC Weismain und dem Würzburger FV ließ Reiner Wirsching seine aktive Laufbahn dann langsam austrudeln.