Fußball-Franken trägt Trauer: Reiner Wirsching tödlich verunglückt Der 63-jährige Ex-Stürmer des 1. FC Nürnberg erlag am Samstag nach einem Fahrradunfall seinen schweren Verletzungen von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Reiner Wirsching am Ball für den 1. FC Nürnberg. Ein Bild aus dem Oktober 1990. Im Alter von 63 Jahren ist er nun an den Folgen eines Fahrradunfalls verstorben. – Foto: Imago Images

Große Bestürzung und Trauer im fränkischen Fußball: Reiner Wirsching, gebürtiger Stammheimer (Lkr. Schweinfurt) und einst für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga am Ball, ist am Samstag im Alter von 63 Jahren verstorben. Wie das Portal "Mainfranken News" als Erste darüber berichtet hatte, war Wirsching am vergangenen Donnerstagabend mit dem Fahrrad unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam. Wirsching soll mit einem Reh zusammengestoßen sein. Wirsching, der nach seiner Fußballerkarriere als Sportmediziner praktizierte, kam dabei zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Einen Helm soll er nicht getragen haben. Er konnte noch ins Krankenhaus gebracht werden, erlag aber zwei Tage später seinen schweren Verletzungen.

Reiner Wirsching erlernte das Fußballspielen in den frühen 1980er Jahren beim heimischen SV Stammheim. Sein Talent blieb den lokalen Größen nicht verborgen und so ging`s für den Stürmer über den 1. FC Schweinfurt 05 schließlich zum 1. FC Nürnberg. Von 1989 bis 1992 war er insgesamt 72 Mal für den Club im Einsatz und erzielte dabei 14 Treffer. Anschließend kehrte er zu den den Schnüdeln nach Schweinfurt zurück.





Albtraum für den FC Bayern: Reiner Wirsching war Teil der legendären Vestenbergsgreuth-Mannschaft.



Beim TSV Vestenbergsgreuth war er im August 1994 Teil jener legendären Mannschaft, die für eine der größten Sensationen im deutschen Fußball in der jüngeren Historie sorgte. Vor knapp 25.000 Zuschauern im Nürnberger Frankenstadion, wie es damals noch hieß, bezwang Vestenbergsgreuth in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München um Superstar und Weltmeister Lothar Matthäus mit 1:0. Die Blamage des Rekordmeisters ist bis heute unvergessen und seitdem ist Vestenbergsgreuth jedem Fußballfan ein Begriff. Beim SC Weismain und dem Würzburger FV ließ Reiner Wirsching seine aktive Laufbahn dann langsam austrudeln.



