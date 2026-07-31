Fußball-Fieber am heutigen Abend: Der 14. Aral-Cup steht bevor

– Foto: Mitsch Rieckmann/Veranstalter

Am heutigen Freitag, den 31. Juli 2026, ist es wieder so weit: Der Aral-Cup geht in seine 14. Auflage. Ausrichter in diesem Jahr ist der SV Blau-Weiss Markendorf, der drei weitere Mannschaften zu einem anspruchsvollen Turnierabend empfängt. Die kompakte Spielzeit und der dichte Spielplan der Gruppe versprechen intensiven Sport ohne lange Pausen.