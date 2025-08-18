Der 1. Spieltag der Kreisliga Diepholz geht mit vielen Toren zu Ende – Foto: Marcel Eichholz

Fußball-Feuerwerk zum Auftakt – 33 Tore an einem Spieltag Spektakel, Kantersiege und Last-Minute-Drama prägen den 1. Spieltag der Kreisliga Diepholz

Die Kreisliga Diepholz ist mit reichlich Toren, Emotionen und packenden Duellen in die Saison gestartet. Während sich Favoriten wie der TSV Okel und Weyhe-Lahausen mit klaren Ansagen durchsetzten, erlebten andere Teams herbe Rückschläge oder verpassten in letzter Sekunde den Lohn ihrer Arbeit.

SV Heiligenfelde II – SV Mörsen-Scharrendorf 1:3 Die Gäste aus Mörsen-Scharrendorf feierten einen rundum gelungenen Auftakt. Dabei begann die Partie perfekt für Heiligenfelde: Rode traf schon nach fünf Minuten zur frühen Führung. Lange hielt die Freude allerdings nicht, denn nur drei Minuten später stellte Döhrmann den Ausgleich her. In der Folge übernahmen die Gäste die Kontrolle. Storch brachte Mörsen noch vor der Pause in Führung (38.), Schröder machte nach einer guten Stunde mit dem 1:3 den Deckel drauf. Für Heiligenfelde bleibt die Erkenntnis: ein ordentlicher Beginn, aber noch Luft nach oben.

______________________________________________________________________________________________ SG Kirchdorf/Barenburg – TSV Holzhausen-Bahrenborstel 3:1 SG Kirchdorf/Barenburg – TSV Holzhausen-Bahrenborstel 3:1 Die SG Kirchdorf/Barenburg ist mit einem Heimsieg gestartet. Lüllmann hatte die Gäste in der 14. Minute in Führung gebracht, doch Kirchdorf zeigte sich davon unbeeindruckt. Pieper besorgte noch vor der Pause den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Hausherren den längeren Atem hatten. Meier stellte in der 78. Minute auf 2:1, ehe Stubbe kurz vor Schluss alles klar machte. Holzhausens Trainer Manuel Brüggemann sprach anschließend von einem verdienten Erfolg der SG: „Barenburg war fußballerisch an diesem Tag einfach besser. Mit etwas Glück hätten wir vielleicht noch einen Punkt entführen können.“ Sein Blick richtet sich nach vorne: „Wir werden weiterarbeiten und hoffen, gegen Eydelstedt die ersten drei Punkte einzufahren.“

______________________________________________________________________________________________ TSV Weyhe-Lahausen – SV Bruchhausen-Vilsen II 5:3 TSV Weyhe-Lahausen – SV Bruchhausen-Vilsen II 5:3 Acht Tore, zahlreiche Wendungen und ein Happy End für den TSV: Das Duell zwischen Weyhe-Lahausen und Bruchhausen-Vilsen II hatte alles, was den Amateurfußball ausmacht. Nach einer halben Stunde schien Weyhe dank eines Doppelschlags von Lampe (32., 34.) auf der Siegerstraße. Doch Bruchhausen zeigte Moral: Belkhir (36.) und Krause per Strafstoß (40.) stellten auf 2:2. Nach der Pause gingen die Gäste durch Knake sogar in Führung (64.), doch Weyhe kam zurück – und wie: Lampe mit seinem dritten Treffer (83.) sowie Gutsmann (90.+3) und Almak (90.+5) machten in der Nachspielzeit alles klar. SVB-Coach Timo Brauer haderte mit dem späten Doppelschlag: „Es ist natürlich super bitter, so spät noch zwei Gegentore zu bekommen. Wir haben eine gute Leistung gezeigt und wären mindestens eines Punktes würdig gewesen.“ Weyhes Trainer Uwe Bischoff war dagegen hochzufrieden: „Dank einer starken Bank konnten wir das Spiel gegen einen guten Aufsteiger noch drehen. Mann des Spiels war für mich eindeutig Dennis Lampe.“

______________________________________________________________________________________________ TuS Lemförde – TSV Okel 0:6 TuS Lemförde – TSV Okel 0:6 Eine klare Sache wurde es am Ende zwischen Lemförde und Okel, doch die ersten 30 Minuten zeigten, dass Lemförde keineswegs chancenlos war. TuS-Trainer Friedel Holle schilderte: „Bis zur 31. Minute konnten wir Okel Paroli bieten. Timur Gören hatte in der 17. Minute sogar die Führung auf dem Fuß, und auch Volkmann scheiterte nur knapp mit einem Freistoß.“ Stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu: Fischer traf doppelt (30., 40.), wenn auch beim zweiten Tor aus abseitsverdächtiger Position. Nach dem Platzverweis für Kone (56.) war die Partie gelaufen. Muntel mit einem Dreierpack (63., 71., 87.) und Schulz (90.+3) erhöhten auf 0:6. Okel-Trainer Rico Volkmann sah eine konzentrierte Vorstellung seines Teams: „Die ersten 20 Minuten waren noch ausgeglichen, dann wurden wir immer dominanter. Nach der roten Karte war das Spiel entschieden.“ Besonders lobte er Fischer und Muntel als Torschützen sowie die Abwehr: „Wir haben keine Torchance zugelassen.“

______________________________________________________________________________________________ SV Marhorst – TSV Bassum 1:3 SV Marhorst – TSV Bassum 1:3 Bassum ließ beim Auswärtsspiel in Marhorst nichts anbrennen. Stünkel brachte die Gäste früh in Führung (12.), Kluge legte nach (58.) und Denker entschied die Partie endgültig (83.). Landwehrs Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) kam zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

______________________________________________________________________________________________ SV Jura 67 Eydelstedt – SV Dickel 2:1 SV Jura 67 Eydelstedt – SV Dickel 2:1 Furios startete der SV Jura Eydelstedt in die Partie: Sander traf nach fünf Minuten, Hiller legte zwei Minuten später nach. Dickel wachte erst nach einer halben Stunde auf und kam nach der Pause durch Logemann (50.) heran. Danach war es ein intensives Spiel, das Eydelstedt nach einer Gelb-Roten Karte mit viel Kampfgeist über die Zeit brachte. SV-Coach Michael Schultalbers war zufrieden: „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, aber uns das Leben danach selbst schwer gemacht. Am Ende hat die Moral gestimmt.“ Spieler des Spiels seien für ihn Sander und Hiller gewesen.

Dickels Trainer Horst Pranga monierte die verschlafene Anfangsphase: „Wir standen zu hoch, haben zu spät reagiert und wurden eiskalt bestraft.“ Danach habe seine Mannschaft aber gezeigt, dass sie mithalten könne. Besonders die kämpferische Einstellung habe ihm gefallen: „Schade, dass es nicht mehr zu einem Punkt gereicht hat.“

______________________________________________________________________________________________ SV Friesen Lembruch – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:1 SV Friesen Lembruch – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:1 Mit einem Doppelpack wurde Schierbaum zum Matchwinner für Lembruch. Erst traf er nach einer guten Stunde (58.), ehe er in der 90. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Wittigs Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Für die Gastgeber ein gelungener Auftakt, während die TSG trotz guter Ansätze ohne Punkte nach Hause fahren musste.

______________________________________________________________________________________________ TV Einigkeit Nordwohlde – SG Diepholz 2:2 TV Einigkeit Nordwohlde – SG Diepholz 2:2 Ein intensives Duell auf Augenhöhe erlebten die Zuschauer in Nordwohlde. Soller brachte die Hausherren früh in Führung (5.), doch Fileš glich ebenso schnell aus (10.). Nach der Pause legte erneut Soller vor (56.), ehe Wünning in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich für die Gäste erzielte (90.+1). TVE-Teammanager Thomas Liwotto sprach von einem turbulenten Spiel: Seine Elf habe sogar die Chance auf das 3:1 gehabt, als ein Distanzschuss nur den Pfosten traf. In der Schlussphase sei Diepholz überlegen gewesen, das Unentschieden daher leistungsgerecht. SG-Trainer Kevin Tanke sah seine Mannschaft in den Anfangsminuten im Tiefschlaf, lobte aber die Moral: „Wir haben in der 90. Minute das 2:2 gemacht, das war am Ende verdient.“