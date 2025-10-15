 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Fußball-Feuerwerk! Untergriesheim triumphiert mit 4:1

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bezirksliga Franken
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell

Im heutigen Nachholspiel vom 6. Spieltag der Bezirksliga Franken haben die Sportfreunde Untergriesheim mit einem leidenschaftlichen Auftritt gegen den TSV Botenheim ein deutliches 4:1 eingefahren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Franken

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
4
1
Abpfiff

Mit einem beeindruckenden Auftritt haben die Sportfreunde Untergriesheim ihre Ambitionen in der Bezirksliga Franken unterstrichen. Gegen den TSV Botenheim zeigte der Aufsteiger von Beginn an, wer Herr im Haus ist, und belohnte sich mit einem klaren 4:1-Erfolg.

Schon in der achten Minute brachte Tim Falk die Gastgeber früh in Führung. Die Gäste aus Botenheim antworteten mit dem schnellen Ausgleich durch Jonas Rechkemmer in der 20. Minute. Doch Untergriesheim ließ sich davon nicht beirren: Max Weyhrauch stellte nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her und sorgte für das 2:1.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Sportfreunde das Spielgeschehen und ließen defensiv kaum etwas zu. In der Schlussphase machten sie schließlich alles klar: Yannik Rees traf in der 75. Minute zum 3:1, ehe Elias Mittnacht nur drei Minuten später mit dem 4:1 den Endstand markierte.

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Oberschwaben

Morgen, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
19:00

Am Donnerstag rollt der Ball in der Bezirksliga Oberschwaben. Kellerkind SG Ertinten erwartet den Sechsten FC Krauchenwies. Die Gäste wollen mit einem Sieg den dritten Rang übernehmen. Für die Hausherren geht es darum, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.10.2025, 21:26 Uhr
Timo BabicAutor