Fußball-Ferien-Freizeiten 2023 Badischer Fußballverband +++ Voller Fokus auf den Mädchenfußball

Karlsruhe. Auch in den Sommerferien im kommenden Jahr wird es wieder 18 Fußball-Ferien-Freizeiten der DFB-Stiftung Egidius Braun geben, in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe und fünf weiteren deutschlandweit. 75 Fußballvereine können teilnehmen, die sich in besonderem Maße für den Mädchenfußball einsetzen. Bewerbungen bis zum 31. Oktober möglich.