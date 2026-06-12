Fußball-Feiertag in Loxstedt: Drei Endspiele am Samstag Die Sieger um den Allianz NMS Blank Cup und der Kreisplakette werden gesucht von Andreas Harneit · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Am Samstag, den 13. Juni 2026, blickt die Fußballregion gespannt nach Loxstedt. Auf der dortigen Sportanlage finden die Pokalendspiele statt, bei dem in drei Endspielen die diesjährigen Titelträger ermittelt werden.

Von den Frauen über die unteren Klassen bis hin zum prestigeträchtigen Allianz NMS Blank Cup ist für jeden Fußballfan etwas dabei. Für das leibliche Wohl ist rund um das Gelände der Loxstedter Sportstätte bestens gesorgt, sodass einem langen und unterhaltsamen Fußballtag nichts im Wege steht. Schon ab dem Vormittag treffen die Junioren aufeinander. Morgen, 19:30 Uhr FC Lune FC Lune FC Geestland Geestland II 19:30 live PUSH Abschied auf großer Bühne

Das sportliche Highlight des Tages bildet ab 19:30 Uhr das Finale um den Allianz NMS Blank Cup. Der Wettbewerb, der seit der Saison 2023/24 den Namen trägt, war vorher als NZ-Pokal bekannt und ist Mannschaften aus der 1. Kreisklasse, 2. Kreisklasse und der Kreisliga vorbehalten. In diesem Jahr konnte sich jedoch kein Team aus der Kreisliga bis ins Finale spielen, sodass sich zwei Vertreter der 1. Kreisklasse gegenüberstehen: Der FC Lune trifft auf den FC Geestland II. Zudem sind keine Mannschaften aus Bremerhaven in diesem Jahr mehr am Start.

Für beide Trainer wird die Partie zu einem emotionalen Abschied: Sowohl Roman Opalka (FC Lune) als auch Benjamin Salm (FC Geestland II) werden zum letzten Mal an der Seitenlinie ihrer aktuellen Vereine stehen, bevor sie sich neuen Herausforderungen widmen. Während Opalka zur neuen Saison den TSV Lamstedt in der Kreisliga übernimmt, zieht es Salm zum TSV Wehdel. Spannung ist garantiert, denn in den Punktspielen der Liga trennten sich die beiden Kontrahenten jeweils mit einem Remis. Der Sieger tritt die Nachfolge des Vorjahressiegers ESC Geestemünde III an, der im vergangenen Jahr den TSV Nesse besiegte. KSB-Plakette: Das Duell der besten Mannschaften aus der 3. Kreisklasse



Bereits ab 17:00 Uhr geht es um die KSB-Plakette. Hier stehen sich der Meister der 3. Kreisklasse Süd, der FC Land Wursten III, und der Vizemeister, die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II, gegenüber. Es ist das Duell der beiden besten Teams ihrer Liga, die nun um die Nachfolge des Vorjahressiegers FC Hagen/Uthlede III kämpfen, der sich im Vorjahr gegen den TSV Debstedt II durchsetzen konnte. Bereits ab 17:00 Uhr geht es um die KSB-Plakette. Hier stehen sich der Meister der 3. Kreisklasse Süd, der FC Land Wursten III, und der Vizemeister, die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II, gegenüber. Es ist das Duell der beiden besten Teams ihrer Liga, die nun um die Nachfolge des Vorjahressiegers FC Hagen/Uthlede III kämpfen, der sich im Vorjahr gegen den TSV Debstedt II durchsetzen konnte. Frauenfinale zwischen Land Wursten und Altenwalde

Morgen, 15:30 Uhr FC Land Wursten Land Wursten TSV Altenwalde Altenwalde 15:30 PUSH