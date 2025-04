Fußball-Fan stirbt nach zunächst erfolgreicher Wiederbelebung

Trauer bei der SGE Bedburg-Hau: Nach dem tragischen Vorfall beim Spiel des Bezirksligisten gegen den SV Rindern, bei dem ein Fan der Gastgeber von den beiden Trainern zunächst wiederbelebt worden war, ist der Mann im Krankenhaus gestorben. Das sagte Peter Hölscher, kommissarischer Vorsitzender der SGE. Die Mannschaft werde nun bei der nächsten Partie mit Trauerflor spielen. Und vor dem nächsten Heimspiel solle eine Gedenkminute an den treuen SGE-Fan erinnern.

Es war das Ende der Halbzeitpause beim Spiel am vergangenen Sonntag: Die Mannschaften der SGE Bedburg-Hau und des SV Rindern waren aus der Kabine zurück auf den Platz gekommen. Mit 3:0-Toren führte die SGE, doch plötzlich war Fußball ganz egal. Ein Zuschauer sackte am Seitenrand zusammen und blieb regungslos auf dem Boden liegen. Umstehende Zuschauer riefen um Hilfe.

Zu den ersten Helfern gehörten die beiden Trainer der Teams. Christian Roeskens (49) vom SV Rindern und SGE-Coach Bernard Alijaj (40) wussten, was sie tun mussten. Alijaj ist pflegerischer Leiter der Notaufnahme im Klever St. Antonius-Hospital. Roeskens ist gelernter Krankenpfleger. „Erste Helfer hatten den Mann in die stabile Seitenlage gebracht. Wir haben sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Ich habe meine Jacke ausgezogen und begonnen zu drücken“, sagte Bernard Alijaj.

Er begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen und kümmerte sich dann um die Atmung. Zunächst war er Rindern-Trainer Roeskens allein, der die Herzdruckmassage fortführte, bis dann die weiteren Helfer hinzukamen. Es waren noch zwei weitere Personen am Platz, die eine Ausbildung im medizinischen Bereich absolviert hatten. Der SGE-Trainer koordinierte den Einsatz. Etwa zehn Minuten, nachdem die Helfer mit der Reanimation begonnen hatten, war der Rettungswagen am Platz. Nach weiteren zehn Minuten traf die Notärztin ein. Alijaj kümmerte sich dann weiter um die Beatmung. Die Rettungssanitäter versorgten den Patienten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach dem Vorfall verständigten sich Mannschaften und Trainer auf einen Abbruch des Spiels. „Wenn du so etwas mitbekommst, erkennst du, was wirklich zählt“, sagte Rinderns Trainer Christian Roeskens. „Das macht schon etwas mit einem.“