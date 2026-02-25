Fußball, Fahrrad und sechs Enkelkinder Wolfgang Kappelmann ist bekannt wie ein bunter Hund – „Ich liebe die frische Luft“ – Achillessehnenriss verkürzt die Laufbahn von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Wolfgang „Schorsch“ Kappelmann ist häufig mit seinem Fahrrad unterwegs. – Foto: Michael Brunsch

Auf den Sportplätzen in und um Stade kennt ihn vermutlich jeder, und wer nicht auf Sportplätze geht, sieht ihn auf seinem Fahrrad. Wolfgang „Schorsch“ Kappelmann wird bald 73 Jahre jung und liebt es, sich an der frischen Luft aufzuhalten. Er ist seit 46 Jahren verheiratet, hat drei Kinder und sechs Enkel.

Zum Fußball kam Schorsch Kappelmann, wie ihn viele nennen, mit neun Jahren. Bei der TuS Güldenstern Stade stellte ihn sein Trainer zunächst ins Tor, was gründlich danebenging. „Ich kassierte 15 Tore, und zwei Wochen später war ich dann Feldspieler“, sagt er heute lachend.

Bei den Rot/Schwarzen blieb Kappelmann bis zu seinem 18. Lebensjahr, spielte mit seinen Mannschaften in den Leistungsstaffeln und in der A-Jugend-Sonderstaffel. „Das war damals die höchste Liga“, so der eingefleischte Fußballfan. Im Gedächtnis geblieben ist hier ein Testspiel mit den Stadern beim FC St. Pauli. „Mit der A-Jugend machten wir das Vorspiel zur Bundesliga-Aufstiegspartie des FC gegen Borussia Neunkirchen. Das war eine tolle Atmosphäre am Millerntor. So etwas vergisst man nicht“, meint Kappelmann. Frühes Karriereende

1971 folgte der Umzug nach Wiepenkathen und somit auch der Wechsel zum TSV. Unter dem legendären Trainer Werner Milsmann spielte er in der Bezirksklasse. Ein Achillessehnenriss sollte Schorsch bereits 1980 aus allen Träumen reißen. „Danach kam ich nie wieder so richtig in Tritt. Später half ich dann immer mal wieder, auch mal eine etwas längere Zeit, bei den Alten Herren und dann in der Ü40 aus“, so Kappelmann. Als Trainer führte er die erste Herrenmannschaft 1988 in die Bezirksklasse. Seine Frau Brigitte kam über die Leichtathletik beim VfL Stade und den Handball – sie spielte in Cuxhaven in der Regionalliga – schließlich auch zum Fußball. „Ich brachte sie zu den Frauen des TSV Wiepenkathen, die ich dann auch zwei Jahre trainierte“, sagt der 72-Jährige. Sohn wird beinahe Profi

Bei solch sportlichen Eltern blieb es nicht aus, dass auch die drei Kinder beim Sport landeten. Tanja, die ältere Tochter, spielte beim TSV Mulsum auf Bezirksebene, später in Wiepenkathen. Jasmin kickte in Wiepenkathen, dann in Agathenburg. Der Kreis schloss sich bei Sohn Sascha, der auf dem Sprung zum Profi war. In der Jugend kickte er in Wiepenkathen, dann bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf, dem SV Werder Bremen, Hannover 96. „Bei Hannover war er kurz davor, im Profikader zu landen, bis der zweite Kreuzbandriss kam. Von da ging es dann zur SV Drochtersen/Assel, zur TuS Güldenstern Stade und schließlich wieder zum TSV Wiepenkathen. Es sollte einfach nicht sein. Immer wieder kamen Verletzungen dazwischen“, so der stolze Wolfgang Kappelmann. Inzwischen sind sechs Enkelkinder da, und auch hier sind drei dem Fußball verfallen, alle machen Sport.

Durch und durch Fußballer: Wolfgang Kappelmann. – Foto: Michael Brunsch