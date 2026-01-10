⚽ Fußball erleben. Gemeinsam wachsen. ⚽

Nach den Ferien ist der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang!

Beim TSV Weilheim Teck können Mädchen & Jungen ab 5 Jahren spielerisch in den Fußball starten – ganz ohne Druck, aber mit ganz viel Spaß! 🙌



👟 Was euch bei uns erwartet:

✔ kindgerechtes & spielerisches Training

✔ kleine Gruppen & viele Ballkontakte

✔ regelmäßig geschulte Trainer im Kinderfußball

✔ 4 moderne Plätze (3x Rasen, 1x Kunstrasen)

✔ echtes Teamgefühl & tolle Events

✔ kostenloses Schnuppertraining möglich





🎉 Besonderes Highlight:

Wir feiern Jubiläum – mit vielen Aktionen, Turnieren & besonderen Erlebnissen für unsere Kinder!



👉 Neugierig? Dann kommt vorbei und probiert es einfach aus!

📩 Anmeldung & Infos per DM oder Mail



