⚽ Fußball erleben. Gemeinsam wachsen. ⚽

Nach den Ferien ist der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang! Beim TSV Weilheim Teck können Mädchen & Jungen ab 5 Jahren spielerisch in den Fußball starten – ganz ohne Druck, aber mit ganz viel Spaß! 🙌
👟 Was euch bei uns erwartet: ✔ kindgerechtes & spielerisches Training ✔ kleine Gruppen & viele Ballkontakte ✔ regelmäßig geschulte Trainer im Kinderfußball ✔ 4 moderne Plätze (3x Rasen, 1x Kunstrasen) ✔ echtes Teamgefühl & tolle Events ✔ kostenloses Schnuppertraining möglich
🎉 Besonderes Highlight: Wir feiern Jubiläum – mit vielen Aktionen, Turnieren & besonderen Erlebnissen für unsere Kinder!
👉 Neugierig? Dann kommt vorbei und probiert es einfach aus! 📩 Anmeldung & Infos per DM oder Mail