⚽ Fußball erleben. Gemeinsam wachsen. ⚽

Nach den Ferien ist der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang!
Beim TSV Weilheim Teck können Mädchen & Jungen ab 5 Jahren spielerisch in den Fußball starten – ganz ohne Druck, aber mit ganz viel Spaß! 🙌

👟 Was euch bei uns erwartet:
✔ kindgerechtes & spielerisches Training
✔ kleine Gruppen & viele Ballkontakte
✔ regelmäßig geschulte Trainer im Kinderfußball
✔ 4 moderne Plätze (3x Rasen, 1x Kunstrasen)
✔ echtes Teamgefühl & tolle Events
✔ kostenloses Schnuppertraining möglich

🎉 Besonderes Highlight:
Wir feiern Jubiläum – mit vielen Aktionen, Turnieren & besonderen Erlebnissen für unsere Kinder!

👉 Neugierig? Dann kommt vorbei und probiert es einfach aus!
📩 Anmeldung & Infos per DM oder Mail

🔴⚪ TSV Weilheim Teck Fußball
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim

