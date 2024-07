Fußball-Elite-Cup in Dürwiß

„Wir möchten dieses tolle U19-Turnier mit seiner überragenden fußballerischen Qualität gerne etablieren“, sagt der FCE-Vorsitzende Eric Morsch, der engagierte Partner für das Turnier gewinnen konnte, das sich nun Indeland-U19-Elite-Cup powered by Autohaus Zittel nennt. Gespielt wird im Modus Jeder-gegen-Jeden; die Partien dauern 1 x 45 Minuten. Sicher wird man den ein oder anderen der Talente, die am 27. Juli in Dürwiß auflaufen, in absehbarer Zeit im Profifußball sehen. So gewann der Eschweiler Matti Wagner den Elite-Cup im vergangenen Jahr mit der A-Jugend des 1. FC Köln und spielt ab dieser Saison bei Greuther Fürth in der 2. Bundesliga.





Der Spielplan: