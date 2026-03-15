Fußball-Eklat in München: Drogendealer kickte mit falschem Namen – Mega-Strafe für Verein „Der absolute Wahnsinn“ von Thomas Gautier · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der angebliche Mateo V. spielte jahrelang in München Fußball. – Foto: Andreas Mayr

Die SpVgg Haidhausen verliert 27 Punkte. Grund ist ein Flügelspieler, der unter falschem Namen auflief. Und der laut Staatsanwaltschaft ein Drogendealer sein soll.

Mateo V. (34) war ein super Kicker. In 14 Spielen schoss der Flügelspieler neun Tore für die Spielvereinigung Haidhausen 1906. Der Verein ist Erster in der Kreisliga 3, aber wohl nicht mehr lange. Ein Sportgericht hat dem Klub 27 Punkte gestrichen, weil Mateo V. unter falschem Namen gespielt hat. Neun Siege wurden aberkannt. Eine kuriose Posse aus dem Amateurfußball – hinter der aber etwas viel Größeres steckt. Denn: Mateo V. heißt ganz anders (Name ist der Redaktion bekannt). Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft aktuell in Haft, die Vorwürfe gegen ihn: versuchter Mord und bewaffneter Drogenhandel! Am 2. Dezember wurde der mehrfach vorbestrafte Deutsche in der Constanze-Hallgarten-Straße (Obersendling) festgenommen – auf Grundlage eines Haftbefehls wegen Rauschgifthandels. Doch dann eskalierte der Einsatz: Der Verdächtige raste mit seinem schwarzen 1er BMW auf Polizisten zu – erst mehrere Schüsse konnten ihn stoppen. Der Fall machte stadtweit Schlagzeilen.

Das Spielerfoto des angeblichen Mateo V. von der SpVgg Haidhausen 1906. – Foto: Verein

Falsche Identität, Drogenvorwürfe – der Clubchef kann’s nicht fassen Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler laut den Ermittlern fünf Kilo Amphetamine (zu denen Speed oder Crystal Meth gehören), 50.000 Euro in bar, mehrere scharfe Schusswaffen und mehrere falsche Pässe. Dabei flog auch seine falsche Identität auf. Noch im Dezember nahmen die Ermittler Kontakt zum Bayerischen Fußballverband (BFV) und zur SpVgg Haidhausen auf und erzählten ihnen vom Spieler mit dem falschen Namen. Haidhausen-Clubchef Giuseppe Scialdone fiel aus allen Wolken: Sein Mittelfeldstar – ein Drogendealer? „Das ist absoluter Wahnsinn“, sagt er auf Anfrage. „Er war komplett unauffällig, schmiss nicht mit Geld um sich. Er sagte, er hat ein Fitnessstudio.“ Dass das alles Fassade war, habe man nicht wissen können, sagt Scialdone. „Der Spielerpass lag schon vor, wir haben nur die Daten übernommen. Wie hätten wir überprüfen sollen, dass seine Identität nicht echt ist?“ Er kann sein Pech nicht fassen: „Wir haben sogar Ablöse für ihn gezahlt.“

Polizeieinsatz in Obersendling: 34-Jähriger fährt mit Auto auf Polizisten zu und wird angeschossen. – Foto: Network Pictues

Mateo V. – im Münchner Amateurfußball ist sein Name ein Begriff, seine Tore sind in mehreren Videos im Internet zu bewundern. Klar ist: 2014/2015 kickte der gebürtige Münchner noch unter seinem echten Namen beim VfB Forstinning (Kreis Ebersberg). 2015 dann beim SC Kirchheim. Doch im Oktober 2018 wurde er als Mateo V. beim FC Neuhadern registriert. Als solcher spielte er bis 2024 dort, am Schluss sogar in der Bezirksliga Oberbayern Süd. „Er war ein kreuzbraver Kerl“, sagt Vorstand Rainer Wagner. „Ich bin aus allen Wolken gefallen.“ In der Saison 2024/2025 wechselte er zum SV Aubing, hatte dort aber keinen Erfolg: nur Einwechselspieler, null Tore. 2025 schloss er sich der SpVgg Haidhausen an, kickte dort auf der rechten Außenbahn.

Vereinsgeländ der Spielvereinigung Haidhausen 1906 München 13.03.2026 Foto. Markus Götzfried – Foto: Götzfried