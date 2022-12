Fußball der Extraklasse in Saarlouis Talents Masters und Karl-Heinz-Becker-Cup

Am kommenden Wochenende (Beginn 16.12. ab 17 Uhr) findet in der Stadtgartenhalle in Saarlouis ein außergewöhnliches Fußball-Wochenende statt.

Das Highlight für Kinderfußballträume ist das "Talents Masters - U12 Charity Turnier". Auf Kunstrasen und Rund-um-Bande treten die Jugendmannschaften von Champions-League-Vereinen, wie z.B. Juventus Turin, FC Porto und Olympique Marseille, gegeneinander an. Als Lokalmatadoren sind u.a. auch die SV Elversberg, JFG Saarlouis und der 1. FC Saarbrücken am Start. Das Turnier startet am 17. Dezember morgens um 8 Uhr. Es dreht sich aber nicht nur alles um den hochklassigen Junioren Elite Fussball in dieser familiären Erlebnisatmosphäre, sondern über den Kauf des Charity-Tickets ist zu Gunsten eines guten Zweckes die einmalige Gewinnmöglichkeit signierter Profitrikots teilnehmender Vereine gegeben.

Neben dem Jugendturnier findet der Karl-Heinz-Becker-Cup als Qualifikationsturnier zum Volksbanken-Masters statt. Neben dem Top-Favoriten und Führenden der Qualifikationstabelle SV Auersmacher nehmen auch die Nachwuchsteams der SV Elversberg und des 1. FC Saarbrücken am Turnier teil. Ebenso die SF Köllerbach (4. der Tabelle) und die SG Lebach-Landsweiler (6. der Tabelle). Diese beiden Mannschaften treffen sogar bereits in der Gruppenphase aufeinander.