Fußball: Der 1. FC Düren ist neuer Stadtmeister

Nun wurde das Teilnehmerfeld in zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften aufgeteilt, die in einer Art Blitzturnier gegeneinander antraten. Jeweils 45 Minuten hieß es innerhalb der Gruppen: „Jeder gegen jeden“. Die beiden Erstplatzierten machten schließlich am Sonntag den Stadtmeister unter sich aus, die Gruppenzweiten kämpften um den 3. Platz.

In Gruppe A holten sich die Sportfreunde Düren das Ticket für das Finale dank eines 2:0-Siegs gegen Alemannia Lendersdorf sowie nach einem 2:1 gegen Schwarz-Weiß. Letztere qualifizierten sich nach dem 1:1 gegen die Alemannia aufgrund des besseren Torverhältnisses für das Spiel um Platz drei.

Platz eins in Gruppe B sicherte sich der 1. FC Düren nach einem 3:0 gegen die 77er und schaffte nach dem 3:1 gegen Viktoria Arnoldsweiler den Einzug ins Finale. Viktoria schlug Düren 77 mit 3:1.

Die drei Partien am Finalsonntag wurden dann in regulären 90- Minuten-Spielen ausgetragen. Und das übrigens unter besonderer Beobachtung: Groundhopper, also Fußballfans mit dem Ziel, möglichst viele Stadien auf der ganzen Welt zu besuchen, waren extra aus Offenburg angereist. „So eine alte Tribüne findet man nur noch ganz selten. Der Tag heute steht schon seit Wochen in meinem Kalender“, freute sich Fabian Pertschy darüber, dass im über 100 Jahre alten Stadion nach längerer Pause wieder Fußball gespielt wird.

Von der Tribüne aber zurück auf den Rasen: Alemannia Lendersdorf erreichte durch ein 7:0 gegen Düren 77 den fünften Platz. Den dritten Platz belegte Vorjahresmeister Viktoria Arnoldsweiler nach dem 5:2-Sieg gegen die Hausherren von Schwarz-Weiß Düren.

Pünktlich zum Endspiel fing es an zu gewittern, was dann für eine ungewollte Pause sorgte. Diese konnte den 1. FC Düren jedoch nicht aus der Spur bringen. Im Duell der Mittlerheinligisten gab es ein souveränes 5:1 gegen die Sportfreunde Düren, bei dem Bryant Baidoo gleich doppelt traf.

„Wir trainieren erst seit einer Woche zusammen. Das, was wir hier gesehen haben, können wir als gute Basis für die weitere Vorbereitung nehmen“, erklärte FC Dürens Trainer Luca Lausberg. „Wenn ich ein solches Turnier spiele, dann erwarte ich von meiner Mannschaft auch, dass wir dieses gewinnen wollen. Dementsprechend bin ich mit der Einstellung meiner Spieler sehr zufrieden“, freut sich der Coach über den Titel des Dürener Stadtmeisters 2025.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de