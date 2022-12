Ist Messi jetzt der größte Fußballer aller Zeiten? – Foto: Pressefoto Eibner

Fußball: Den Größten aller Zeiten gibt es nicht Lionel Messi ist am Ziel seiner Träume: er ist Fußball-Weltmeister. Damit gesellt er sich zu den größten Spielern seiner Sportart. Die Diskussion, ob er der GOAT, der „Greatest of all time“ ist, ist aber falsch.

Ist er jetzt der Größte aller Zeiten? Nein! DEN Größten aller Zeiten gibt es nicht. Was Superstar Lionel Messi aber in jedem Fall ist: Fußball-Weltmeister, einer von den ganz großen Spielern der Geschichte. Aber die Diskussion um den GOAT (Greatest of all time, englisch), die vor allem in den sozialen Netzwerken nun wieder geführt wird, ist sinnlos.

An vielen Stellen war nach dem monumentalen WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich die Rede davon, dass der Name Messi nun weit vor seinem verstorbenen Landsmann Diego Maradona und vor dem Brasilianer Pelé genannt werden müsse. Das ist aber falsch. Das WM-Finale 2022 war intensiv, es war überraschend, faszinierend, ja, dramatisch – und am Ende vor allem: drehbuchgerecht. Von Beginn der WM in Katar an drehte sich alles um die Frage, ob Messi mit 35 Jahren seine Karriere krönen könne. Er tat es. Und nicht irgendwie. Er spielte im Endspiel – wie schon das gesamte Turnier über – eine Hauptrolle in diesem so kitschigen Stück Fußball-Geschichte. In jeder K.-o.-Runde traf er, im Finale gleich doppelt. Seinen Strafstoß im Elfmeterschießen verwandelte er sicher. Die WM war seine, ganz klar. Der Titel? Absolut verdient. Er steht nun auf einer Stufe mit den Größten seines Sports – aber nicht über ihnen. Vergleiche gehören zum Sport