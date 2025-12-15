Fußball-Damen des SV Amtzell begeistern

– Foto: SV Amtzell

Im Herbst 2021, zu einer sehr schweren Zeit für alle, besonders auch für die Jüngeren und das Vereinsleben, fragten einige fußballbegeisterte Amtzeller Mädels um Franziska Wanner nach einer Möglichkeit zum Fußball beim SV Amtzell. Und Uli Wanner, der damals das erfolgreiche Traineramt der Aktiven gerade abgegeben hatte, war aufgeschlossen für diese Idee und bot ein wöchentliches Training an. 10 bis 15 junge Damen trafen sich somit regelmäßig und übten sich in den Grundelementen von Technik, Taktik und waren von Beginn an mit großer Begeisterung am Werk.

Nach 2 Jahren mit wöchentlichem Training und einiger Freundschaftsspiele gegen umliegende Mannschaften, wünschten sich die Damen den Vergleich im Wettbewerb und so startete die Damen-Elf zur Saison 23/24 in der Frauen-Kreisliga A. Das war ein großer Schritt für die Mädels, aber die Leidenschaft und der tolle Zusammenhalt tröstete über die ein oder andere Niederlage hinweg und die beharrliche und gute Trainingsarbeit mit ihrem Trainer zahlte sich ebenso aus, wie das ein oder andere Erfolgserlebnis. Die Damen belebten die Fußballabteilung des SV Amtzell sichtlich und brachten sich in großartiger Weise bei Veranstaltungen wie dem traditionellen Pfingstturnier, Weihnachts- und Abschlussfeiern ein. Und bei der Auffrischung der Fußball-Umkleidekabinen wurde auch zu Schleifern, Spachteln und Malerpinseln gegriffen. Hervorzuheben ist der beispielhafte Teamspirit, die gute Laune und Fröhlichkeit, und auch die witzigen social media-Auftritte. Dies nimmt einen sehr positiven Einfluss auf den gesamten Verein.

Zum Ende der vergangenen Spielzeit wollte Coach Uli Wanner kürzer treten; erfreulicherweise kümmert er sich jedoch nun um nachrückende Spielerinnen. Denn auch hier gruppieren sich inzwischen 15 bis 20 Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren, die dann den aktiven Damen nachfolgen sollen. In Zeiten schwindender Fußballvereine ist dies eine sehr beachtenswerte Entwicklung! Die Damenmannschaft, mit dem neuen Trainer-Team Lars Heller, Alexander Ernst, Nico Jocham und Michel Fiorentino, startete ganz beeindruckend in die aktuelle Spielzeit. Die erfrischende Spielweise des Teams macht richtig Laune und so finden auch immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg zu den Heimspielen in´s Eggenbachstadion.