Fußball CP: Viktoria 08 Georgsmarienhütte übernimmt zentrale Rolle

Der SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte richtet ab 2026 den Stützpunkt der Landesauswahl Niedersachsen im Fußball CP ein. Damit entsteht erstmals in Niedersachsen eine feste Anlaufstelle für diese inklusive Fußballvariante, die sich an Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen richtet. Initiatoren des Projekts sind Jannik Kuzma und Jörg Plogmann aus Hagen a. T. W., die gemeinsam mit dem Verein den Aufbau der Landesauswahl vorantreiben.

Fußball-CP ist eine vom Deutschen Behindertensportverband organisierte Spielform für Menschen mit einer Schädigung des zentralen Nervensystems. Gespielt wird mit sieben Spielern pro Team auf einem verkleinerten Feld mit kleineren Toren. Die allgemeinen Fußballregeln orientieren sich an denen der FIFA, Hilfsmittel wie Gehhilfen oder Rollstühle sind nicht zugelassen. Eine Mannschaft besteht aus sechs Feldspielern und einem Torhüter.

Jannik Kuzma bringt dabei auch persönliche Erfahrung aus dem Leistungssport ein. Der frühere Spieler des SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte erlitt 2015 bei einem Fußballspiel eine schwere Hirnschädigung und lag mehrere Wochen im Koma. Seit 2023 gehört er der deutschen Nationalmannschaft im Fußball CP an. Die Sportart ermöglicht ihm und anderen Betroffenen trotz motorischer Einschränkungen die Teilnahme am leistungsorientierten Teamsport.