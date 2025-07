Fußball-Comedy mit Mario Basler in Zons

In einer Zeit, in der Fußballprofis so aufregend wirken wie Zimmerpflanzen, knallt Mario Basler mit überhöhter Geschwindigkeit laut hupend über Deutschlands Bühnen. Das macht er mit seinem Fußball-Comedy-Programm „Best of Basler ballert“ auch am Freitag, 11. Juli, um 20 Uhr auf der Freilichtbühne Zons. Karten für den Abend gibt es auf dormagen.reservix.de (ohne www.) und in der City-Buchhandlung Dormagen. Im Interview mit FuPa erklärt der 30-fache Nationalspieler, was die Gäste in Zons erwarten dürfen.