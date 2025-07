Fußball-Camp und Fußball-Treff

Der SV Bruchhof-Sanddorf ist als Teil der JFG Königsbruch stark in Sachen Jugendarbeit verwurzelt und bietet nun auch in der letzten Ferienwoche vom 12. bis zum 14. August drei Tage lang ein Sommer-Camp an. Es richtet sich an Mädchen und Jungs im Alter zwischen sechs und 16 Jahre. Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob sie einem Verein angehören oder nur in ihrer Freizeit hobbymäßig außerhalb eines Clubs fussballinteressiert sind. An den drei Tagen rollt dann täglich in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr der Ball. Im Vordergrund soll dabei ganz klar der Spaß am Fußball stehen. Es werden daher auch viele Wettbewerbe mit dem Ball angeboten.

Anmeldungen und weitere Infos unter Telefon/WA: (0157) 57234592