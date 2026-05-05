Fußball C-Lizenz-Ausbildung im Kreis Cham

Uwe Mißlinger (7. von links) und Andreas Klebl zeigen sich heuer wieder für die dezentrale C-Lizenzausbildung verantwortlich. – Foto: Andreas Klebl

Die dezentrale Trainerausbildung ermöglicht Interessierten eine zuschussfähige Lizenz „direkt vor der Haustür“ zu erwerben. Die C-Lizenz-Ausbildung setzt sich aus drei verschiedenen Modulen zusammen: Dem DFB-Basis-Coach, Lehrgang 1 und Lehrgang 2. Jedes Modul umfasst 40 Lerneinheiten, die im Blended-Learning-Format absolviert werden. Gut die Hälfte der Ausbildung findet als Präsenz in Roding statt, die andere Hälfte kann online von zu Hause aus erledigt werden. In der Vergangenheit fanden die praktischen Einheiten in Präsenz immer Freitagabend und am Samstag statt. Die zeitliche Planung kann jedoch je nach Verfügbarkeit auf die Wünsche der Teilnehmer abgestimmt werden. Der erste Ausbildungsabschnitt mit dem DFB-Basis-Coach beginnt Mitte Juni. Darauf folgen der Lehrgang 1 im Juli und der Lehrgang 2 nach den Sommerferien im September/Oktober. Für die Lehrgangsleitung zeigen sich Uwe Mißlinger (B+ Lizenz) und Andreas Klebl (A-Lizenz) verantwortlich, die in den vergangenen Jahren über 120 Trainer erfolgreich zur C-Lizenz geführt haben.

Die Kursgröße ist auf 20 Personen begrenzt. Die Kosten variieren je nach Teilnehmerzahl und schwanken zwischen 700 und 800 € für die komplette C-Lizenz. In den meisten Fällen werden diese Gebühren von den Heimatvereinen übernommen, die im Gegenzug eine vom BLSV zuschussfähige Übungsleiterlizenz bekommen. Im Preis inbegriffen sind die Lehrgangsteilnahme, Lehrmaterialien sowie die Ausstellung der C-Trainer-Lizenz. Im Vergleich zur Ausbildung an der Sportschule Oberhaching kann der dezentrale Lehrgang in Cham bei entsprechender Nachfrage um bis zu 100 € kostengünstiger sein. Zudem entfallen lange Fahrtwege nach München und die dafür nötigen Urlaubstage.