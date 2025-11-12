Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Timo Babic
Fußball-C-Liga: SV Herborn bereitet Protest vor
Teaser KLC DILLENBURG: +++ Am Sonntag hat der SV Herborn II in der Fußball-C-Liga mit 1:2 gegen den SV Uckersdorf verloren, bekam einen Elfmetertreffer nicht anerkannt. Der neueste Stand der Dinge +++
Herborn. Der SV Herborn wird diese Sache nicht auf sich beruhen lassen: Weil seiner zweiten Mannschaft im C-Liga-Spiel gegen den SV Uckersdorf ein regulär erzieltes Strafstoßtor aberkannt wurde und das Match mit 1:2 verloren ging, bereitet der Verein einen Protest vor.