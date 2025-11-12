 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Timo Babic

Fußball-C-Liga: SV Herborn bereitet Protest vor

Teaser KLC DILLENBURG: +++ Am Sonntag hat der SV Herborn II in der Fußball-C-Liga mit 1:2 gegen den SV Uckersdorf verloren, bekam einen Elfmetertreffer nicht anerkannt. Der neueste Stand der Dinge +++

Herborn. Der SV Herborn wird diese Sache nicht auf sich beruhen lassen: Weil seiner zweiten Mannschaft im C-Liga-Spiel gegen den SV Uckersdorf ein regulär erzieltes Strafstoßtor aberkannt wurde und das Match mit 1:2 verloren ging, bereitet der Verein einen Protest vor.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

