 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligabericht

Fußball-C-Liga: Die SG Hammerweiher hat rasiert

Teaser KLC DILLENBURG: +++ Die Fußballer aus dem Dietzhölztal sind als ungeschlagener Meister in die B-Liga zurückgekehrt. Auf der Titelfeier hingegen kam nicht jeder Spieler ungeschoren davon. So kam es +++

von Redaktion · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
Die Fußballer der SG Hammerweiher sind ungeschoren durch die Saison gekommen. Auf der Meisterfeier gelang dies fünf Spielern nicht. © Robin Simig/SG Hammerweiher
Die Fußballer der SG Hammerweiher sind ungeschoren durch die Saison gekommen. Auf der Meisterfeier gelang dies fünf Spielern nicht. © Robin Simig/SG Hammerweiher

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Dietzhölztal. Die SG Hammerweiher hat eine messerscharfe Saison gespielt. Der Meister der Fußball-C-Liga, Gruppe B, hat die wohl schwierigere der beiden Gruppen mit 50 von 60 möglichen Punkten bei 76:23 Toren gewonnen und ist dabei niederlagenfrei geblieben. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der B-Liga sagt Trainer Steffen Becker: „Wir haben Spaß gehabt, viel Spaß sogar.“ Zum Beispiel auf der Meisterfeier.

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