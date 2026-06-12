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Ligabericht
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Fußball-C-Liga: Die SG Hammerweiher hat rasiert
Teaser KLC DILLENBURG: +++ Die Fußballer aus dem Dietzhölztal sind als ungeschlagener Meister in die B-Liga zurückgekehrt. Auf der Titelfeier hingegen kam nicht jeder Spieler ungeschoren davon. So kam es +++
Dietzhölztal. Die SG Hammerweiher hat eine messerscharfe Saison gespielt. Der Meister der Fußball-C-Liga, Gruppe B, hat die wohl schwierigere der beiden Gruppen mit 50 von 60 möglichen Punkten bei 76:23 Toren gewonnen und ist dabei niederlagenfrei geblieben. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der B-Liga sagt Trainer Steffen Becker: „Wir haben Spaß gehabt, viel Spaß sogar.“ Zum Beispiel auf der Meisterfeier.