Fußball-Bezirk Rems-Murr hält an Tradition fest Spiegelbergs Fußballer nutzen das freie Wochenende für ein Fifa-Turnier, rndas ein Spieler des VfB Stuttgart gewinnt.

Dass es die Kicker nicht taten, ist nichts Neues, betont Ralph Rolli. Es habe beim Staffeltag einmal eine Anfrage gegeben, ob man das nicht ändern wolle, erinnert sich der Bezirksspielleiter, „aber wir wollen an dieser Tradition festhalten“. Daher ruhte das runde Leder an Rems und Murr am Samstag weitgehend und am Sonntag vollständig, während zum Beispiel in den Bezirken Stuttgart und Enz-Murr insbesondere am Samstag fleißig gekickt wurde.



Das wiederum wollen Rolli und dessen Mitstreiter nicht, weil an diesem Tag die Jugend Vorrang habe, wenn es zum die Nutzung der begrenzten Platzkapazitäten geht. Deshalb bleibt es im Rems-Murr-Rahmenterminplan bis auf Weiteres beim Beschluss, dass das Wochenende mit dem Totensonntag nur für Nachholspiele eingeplant ist.



Das haben die Jungs vom SV Spiegelberg, die in der Kreisliga B2 erst fünf Punkte geholt haben, für ein Alternativprogramm genutzt. Einer brachte seine Playstation mit und sie zockten im Vereinsheim an der Konsole. Immerhin zwölf Zweierteams mischten beim Fifa-Turnier mit, die Favoriten setzten sich durch.



Simon Zügel aus Oppenweiler, der in der virtuellen Bundesliga für den VfB Stuttgart am Controller sitzt, und Tim Kurz verwiesen Nils Bihler und Luca Reißer sowie Kell Neukamm und Tobias Weiss auf die weiteren Plätze. Froh dürften sie in der Lautertalgemeinde gewesen sein, dass Fifa-Präsident Gianni Infantino mit ihrem kleinen Event nichts am Hut hat, sondern in Katar sein Unwesen treibt und die Fußballliebe vieler Fans auf eine harte Probe stellt.

