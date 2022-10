Fußball-Bezirk Enz/Murr hat neue Infos veröffentlicht 100 Jahre DJK Ludwigsburg

An den Tischen gab es einen regen Austausch, so wurde u.a. das Thema Sportpark Ost und die Notwendigkeit der Umsetzung, gerade für die Vereine mit Migrationshintergrund, diskutiert. Ebenso die vom Verein gewünschte Kalthalle bei der es, laut Oberbürgermeister Knecht, nicht am Geld, wohl aber an den Emissionsrichtlinien und der Lärmbelastung hapert. Aber das sollten für eine Stadt wie Ludwigsburg doch lösbare Dinge sein.

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.